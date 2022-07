Nordmenn på ferie kan bli møtt med koronarestriksjoner

Flere av nordmenns feriefavoritter opplever nå en stigende smittetrend. I land som Portugal, Italia og Kypros kan du bli møtt med koronarestriksjoner.

Når du reiser på ferie i sommer kan du måtte bruke munnbind på flyplasser og kollektivtransport.

11. juli 2022 21:18 Sist oppdatert 24 minutter siden

Du har endelig klart å komme deg til feriedestinasjonen din etter kansellerte fly og venting på flyplasser. Så må du forholde deg til koronarestriksjoner.

Flere land i Europa rapporterer nå om stigende smittetall. Mange er populære feriedestinasjoner.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har ventet en ny smittebølge gjennom sommeren. Det sier WHO-sjefen, Hans Kluge, til nyhetsbyrået AP.

WHO har registrert en tredobling av smittetilfeller den siste måneden.

Varianten som sirkulerer nå, er omikron BA4 og BA5. Mest sannsynlig er det en av disse du vil bli smittet av på ferie.

Skal du for eksempel reise til land som Kypros, Italia og Portugal, må du dra frem munnbindet igjen.

KRETA: Munnbind har vært påbudt på kollektivtransport lenge, og Hellas vil fortsette med påbudet.

Italia: Krav om munnbind

Gjennom hele sommeren, og helt ut september blir det nå påbudt med munnbind på kollektivtransport i Italia.

Innendørs eller i sosiale arrangementer er det imidlertid ikke påbudt med munnbind, men det er likevel en anbefaling.

Italia har rapportert over 600.000 smittetilfeller bare den siste uken. De har sett en økende smitte i løpet av de fem siste ukene. Tirsdag fikk de en topp på over 100.000 smittede.

Bit deg merke i at Italia har noen av de strengeste isolasjonsreglene i Europa:

Blir du smittet mens du er i landet, må du isolere deg i sju dager om du er fullvaksinert. Hvis ikke, er isolasjonstiden ti dager.

Du må også kunne vise til en negativ test etter endt isolasjon. Er den fremdeles positiv, kan isolasjonstiden gå opp til 21 dager.

Kypros: Du kan få bot

I april åpnet Kypros grensene for ferielystne. I juni fjernet de kravet om munnbind. Bare én måned etter må man igjen bruke munnbind på kollektivtransport og innendørs. Det gjelder for alle over 12 år.

Dersom man ikke bruker munnbind, risikerer man en bot på 300 euro.

Portugal: Strengere på Madeira enn fastlandet

Fra forrige uke må man bruke munnbind i kollektivtransport og i helseinstitusjoner, både i Portugal og på Madeira.

På Madeira gjelder også munnbindpåbudet på holdeplasser og terminaler, for eksempel på flyplass og båtterminaler.

Det er også innført en anbefaling om munnbind der det ikke går an å holde avstand, for eksempel innendørs.

LISBOA: Må bruke munnbind på kollektiv transport.

Frankrike: Dropper restriksjoner

I løpet av den siste uken er det kommet inn omtrent 900.000 smittetilfeller i Frankrike. Fra starten av juli ble det dermed innført en anbefaling om munnbind innendørs og i store forsamlinger. Spesielt på kollektivtransport og der folk samler seg.

Det vil ikke vil bli gjeninnført nasjonale restriksjoner. Det sa talsperson for de franske myndighetene, Olivia Gregoire, til kanalen BFMTV onsdag i forrige uke.

– Det franske folket er lei av restriksjoner, sa hun.

Det kan likevel være lurt å undersøke hvilke regler og anbefalinger det er i byen du besøker.

I feriefavoritten Nice er det blitt innført munnbindpåbud på kollektivtransport.

PARIS: Franske myndigheter anbefaler munnbind på kollektivtransport.

Nordmenn må ikke skrote ferieplanene

Skandinaver skal ikke bekymre seg for å reise i sommer, ifølge Allan Randrup Thomsen. Han er professor i eksperimentell virologi på Københavns Universitet.

– Det er på flyplasser man i høyest grad blir eksponert. Hvis man kjører selv, er man litt tryggere. Men det er ingen grunn til ikke å dra på ferie, sier han til danske medier.

Det er derimot viktig å pakke med deg munnbind og følge restriksjonene i landet du befinner deg i.