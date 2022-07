19-åringene er streikefaste på Kreta. Reiseselskapet ba dem spørre om økonomisk hjelp hjemmefra.

Reisekassen begynner å ta slutt for det unge reisefølget. Reisebyrået beklager at de ikke fikk hjelp med en gang.

Guttegjengen fra Tromsø vet ennå ikke når de kan dra hjem fra Kreta. Fra venstre: Kristian Olsen Pedersen, Magnus Martnes Steien og Petter Moen Ottesen.

18 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

For Kristian Olsen Pedersen og kompisene Magnus Martnes Steien og Petter Moen Ottesen er Kreta-turen så langt blitt ni dager lenger på grunn av SAS-streiken.

Hotellet de tre 19-åringene har bodd på frem til nå, har ikke hatt tilbud om matservering, heller ikke frokost.

De har fått beskjed fra reiseselskapet om at de jobber med å finne et erstatningsfly, og at de undersøker andre selskaper enn SAS.

Apollon dekker tre måltider pr. dag, til inntil 15 euro for frokost, 20 euro for lunsj og 25 euro for middag. 19-åringene må selv legge ut og ta vare på kvitteringene. Det har ført til at pengene begynner å ta slutt, og at det stadig er blitt vanskeligere å legge ut for måltidene.

– Dårlig service

Da guttene spurte Apollo om de kunne bli flyttet over til et all inclusive-hotell, med mat inkludert, fikk de beskjed om å be om økonomisk hjelp hjemmefra.

– Jeg ble litt overrasket og vil si at det er ganske dårlig service, sier Pedersen og legger til:

– Så langt går det greit, vi vet hvilke restauranter som er dyre og billige.

Apollos kunderådgiver rådet Kristian Olsen Pedersen til å spørre om økonomisk tilskudd hjemmefra.

Pedersens far, Tommy Olsen, reagerer også på Apollos respons på forespørselen, selv om det for deres del går fint økonomisk.

– Det er ikke så enkelt for alle. Svaret er ufint, og det er ganske slett jobb, mener han.

Tromsø-guttene, som bestilte pakkereise, skulle egentlig hjem 9. juli etter en ukes ferietur.

– Vi synes det var gøy i starten de første dagene. Han ene skulle egentlig starte på jobb. Men hvem vet, plutselig blir vi her en uke til, sier Pedersen.

Han forteller at Apollo ellers har vært hjelpsomme og respondert raskt.

Full forståelse for reaksjonene

Talsperson Beatriz Rivera i Apollo skriver i en e-post at alle som reiser på Apollo-pakkereise, har rett til å få dekket både kost og losji.

– Så langt det er mulig plasserer vi våre gjester på hoteller som aksepterer å sende en faktura direkte til oss, slik at kundene slipper å legge ut for dette, skriver hun.

De forsøker også å innkvartere gjestene på hoteller der maten er inkludert i prisen.

Rivera sier at det naturligvis finnes tilfeller der gjestene ikke har mulighet til å legge ut for mat underveis, spesielt når det er snakk om så mange dager.

– At disse tre unge guttene ikke fikk denne hjelpen med en gang, må jeg bare beklage. Det skulle de selvfølgelig ha fått, og jeg har full forståelse for reaksjonene.

Hun opplyser at guttene fra mandag klokken 14 skal ha fått rom på et hotell med tre måltider inkludert.

– Det skulle selvfølgelig vært ordnet med en gang. Nå håper jeg at den gjenværende ventetiden blir langt lettere for disse tre, og ikke minst at vi får dem hjem snarest, sier Rivera.

Pågående forhandlinger mellom partene

Etter to uker med SAS-streik har partene ennå ikke kommet til en endelig løsning.

Aftenposten har tidligere skrevet om nordmenn som er strandet i utlandet på grunn av kansellerte flyvninger.

Partene har vært i Stockholm for å forhandle siden onsdag forrige uke. Til sammen er 900 piloter tatt ut i streik.

I all hovedsak dreier konflikten seg om at SAS-piloter som ble permitert under pandemien, nå må søke jobb i to nye datterselskaper.

Pilotene mener disse to selskapene har dårligere vilkår enn hovedselskapet – SAS Scandinavia.