Faren til Birgittes fetter: – Vi har mistet 25 år med livskvalitet

– Dette er ikke en gledens dag selv om jeg nå regner med at mistanken mot min sønn og familie er borte, sier faren til Birgitte Tengs’ fetter.

– Nå har de gått inn for å finne ut hvem som gjorde denne handlingen. Det som jeg opplevde gjennom 20–25 år av politiets arbeid, er en skamplett. Det er rett og slett en skamplett, sier far til Birgittes fetter.

(Stavanger Aftenblad): Fetteren til Birgitte Tengs ble dømt i tingretten, men ble frikjent i lagmannsretten. Fetteren ble likevel dømt til å betale erstatning til foreldrene til Tengs.

– Jeg skalv sånn at jeg ikke fikk opp nettsiden da jeg skulle lese meg opp, sier han etter at han fikk nyheten, sa fetterens far til TV2 tidligere fredag.