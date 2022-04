Tre norske bedrifter rammet av hackere: – Alle printerne våre spydde ut ark om løsepengevirusangrep

En kontorutstyrsbedrift i Sandnes bekrefter at de mandag ble utsatt for løsepengevirus. Ytterligere to norske bedrifter har nylig rapportert om lignende dataangrep.

Da de ansatte kom på jobb mandag morgen etter påske, sto alle skriverne og skrev ut meldinger om at bedriften var blitt angrepet av hackere og at alle dokumenter nå var kryptert.

23. apr. 2022 09:59 Sist oppdatert nå nettopp

Alle de tre angrepene har koblinger til hackergrupper hvor en stor del av medlemmene kommer fra Russland.

Natt til mandag 18. april skal flere servere ved Rogalands-bedriften Magnar Eikeland Kontorutstyr ha gått ned.