Sjekket alle tilfluktsrom på skolene: Mangler sanitæranlegg og blir brukt som lager

Tilfluktsrom over hele landet sjekkes nå for tilstand og kapasitet. I Bærum brukes mange slike rom på skolene til lagring av pulter, stoler og tonnevis med lopper.

I kjelleren på Bekkestua ungdomsskole i Bærum ligger et tilfluktsrom for 500 personer. Flere av rommene er stappfulle av skolemateriell som lagres der, konstaterer avdelingsleder Lars Erik Holth i Bærum kommunes eiendomsetat.

11. mars 2022 06:13 Sist oppdatert nå nettopp

Putins krig i Ukraina har aktualisert behovet for tilfluktsrom i det norske samfunnet. Over hele landet går nå norske kommuner over sin egen beredskap i tilfelle situasjonen skulle eskalere til våre områder.

Direktør Elisabeth S. Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekrefter at de får svært mange henvendelser.