Det ble Amur ved første blikk

Hanntigeren Amur ankom Dyreparken i mai. Han leverer på bestilling, og nå ventes Boonya å føde i nær fremtid.

Amur og Boonya fant fort tonen.

9 minutter siden

FÆDRELANDSVENNEN: Fredag opplyser Dyreparken at hunntigeren Boonya venter unger, og at det nå gjøres forberedelser til fødsel.

Dyrepasserne har siste tiden mistenkt at Boonya er drektig, og torsdag ettermiddag fikk de bekreftelsen. Etter flere dager med jevnlig trening for å ta røntgenbilder, lyktes det endelig.

– Vi trener tigerne daglig på ulike medisinske øvelser, men det var en utfordring å få Boonya til å gå inn i røntgenkassen. Heldigvis har vi et godt forhold basert på trygghet og tillit som gjorde at hun stolte på oss. Jeg er kjempestolt og gleder meg veldig til at det kommer tigerunger i nær fremtid, sier dyrepasser Even Grønnerø i en pressemelding.

– Av bildene vi klarte å ta kan vi se to tigerunger, men vi utelukker ikke at det kan være flere. Boonya beveger seg gjerne litt når vi tar røntgenbilder, og da blir bildene noe utydelige, forteller veterinær Michaela Modig til Fædrelandsvennen.

Hanntigeren Amur (8) kom fra Magdeburg Zoo i Tyskland i mai for å kurtisere hunntigeren Boonya (10).

De sibirske tigrene er en del av et høyt skattet bevaringsprogram for dyreparker, der det å føre slekten videre er jobb nummer én.

Bildet er tatt under paringen, ikke lenge etter at Amur kom til Norge og Dyreparken i mai.

Jobb nummer én

Amur satte seg ikke på bakbena. Eller, det vil si, han gjorde vel nettopp det.

Men Boonya var heller ikke vond å be. Like etter ankomst viste de stor interesse for hverandre. Resultatet ble paring over flere dager, og nå har endelig Dyreparken fått bekreftet at det ventes tigerunger i nærmeste fremtid.

– Det er fantastisk å se konturene av tigerunger på røntgenbildet, og jeg gleder meg veldig til det kommer unger, sier Even Grønnerø.

Det er bevaringsprogrammet som avgjør hvilke tigre som skal få unger basert på hvem som passer best sammen genetisk. Målet er å ha en sunn bestand av tigre i verdens dyreparker som en reserve for fremtiden.

Slik så det ut forrige gang Boonya fødte, i 2015. Den gang ble det fire unger – tre hunner og en hann.

Utrydningstruet

Sibirsk tiger er sterkt utrydningstruet. På 1940-tallet var det bare 20–30 tigere igjen i naturen. Bevaringsprosjekter har ført til at antallet har økt, og i dag er det 400–500 tigere i naturen.

– Det jobbes aktivt med å bevare de sibirske tigrene i naturen, men ødeleggelse av leveområdene deres, jakt og mangel på byttedyr truer dem fortsatt. Derfor er det viktig at vi samtidig sørger for at vi har en reservebestand i verdens dyreparker, sier biolog Helene Axelsen i pressemeldingen.