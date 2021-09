Foreldrekoden podkast: Sinte foreldre – hvordan reparere etter et utbrudd?

Psykolog Hedvig Montgomery og journalist Bjørn Egil Halvorsen står bak Foreldrekoden.

Lytt til rådene fra psykolog Hedvig Montgomery.

– Sinne er en følelse som blir aktivert når du ikke har mer å gå på, sier Hedvig Montgomery i ukens episode av Foreldrekoden.

Store og små utbrudd og eksplosjoner skjer i de fleste familier. Det kan koke over på vei til barnehagen. Du kan eksplodere når barna ikke hører etter. Men når blir sinne en skummel, skadelig kraft i hjemmet?

– Når du hamrer løs på barnet fordi det er som det er. «Det er typisk deg å ...» Da klandrer du barnet for noe de ikke kan noe for. Du sier noe som får barnet til å føle seg ubrukelig, sier Montgomery.

I denne episoden kommer hun med gode råd til hva du kan gjøre for å stagge sinnet, hvordan reparere etter sinneutbrudd og ikke minst: Hva foreldre som team kan jobbe med for at ikke sinnet skal legge seg som en mørk sky i hjemmet.

Du kan også lytte til Foreldrekoden der du pleier å høre podkast, som for eksempel Spotify eller iTunes.