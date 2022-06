Svensk politiaksjon i Bohuslän i jakten på etterlyste Stig Millehaugen

Svensk politi gjennomførte natt til fredag en aksjon mot et hus i nordre Bohuslän i forbindelse med jakten på drapsdømte Stig Millehaugen.

Overvåkingsfoto av etterlyste Stig Millehaugen der han antas å være på Værnes lufthavn onsdag formiddag, før klokken 12.

NTB

3. juni 2022 18:01 Sist oppdatert 47 minutter siden

Flere svenske medier, blant annet Göteborgs-Posten, skriver at Millehaugen skal ha en tilknytning til en bolig i nordre Bohuslän.

– Vi har ingen kontakt med Stig, sier en kvinne som bor i huset, til Göteborg-Posten.

Ifølge avisen kom politiet til boligen natt til fredag, og de stilte spørsmål om den etterlyste 53-åringen.

Svensk politi ble onsdag koblet inn i jakten på Millehaugen.

– Samtlige svenske politiregioner har fått informasjon om etterlysningen, sa Kristian Ljungberg på politiets nasjonale mediesenter i Sverige onsdag, skriver Aftonbladet.

TV 2 har vært i kontakt med svensk politi som ikke vil bekrefte at det har vært en politiaksjon, utover at de har mottatt etterlysningen og henviser til norsk politi.

Politiinspektør Trude Maren Buanes svarer følgende på spørsmål fra TV 2 om politiaksjonen i Sverige:

– Det jeg kan si, er at vi har hatt et samarbeid med svensk politi, med negativt resultat.

Hun bekrefter at samarbeidet i Sverige nå er avsluttet, og sier norsk politi for øyeblikket ikke har et aktivt samarbeid med andre land.

Stig Millehaugen gikk ut av Trondheim fengsel på permisjon onsdag, men kom ikke tilbake som avtalt. Han og fengselet hadde en plan for hva den drapsdømte 53-åringen skulle gjøre de timene han hadde permisjon.

Skulle ikke forlate Trondheim

Millehaugen, som blant annet er dømt for to drap, rømte da han onsdag var på permisjon fra Trondheim fengsel der han soner en forvaringsdom.

Millehaugen og fengselet hadde en plan for hva Millehaugen skulle gjøre da han onsdag fikk permisjon. Planen innebar å møte enkelte personer i Trondheim, og han skulle ikke forlate Trondheim.

53-åringen skal istedenfor ha reist til Værnes flyplass, tatt flyet til Gardermoen og flytoget til Oslo. Der stopper politiets spor.

Politiet har hele tiden sagt at de holder alle muligheter åpne om hvor Millehaugen kan befinne seg, og har etterlyst 53-åringen både nasjonalt og internasjonalt.

Fått en rekke tips

Politiet har fått inn flere tips i forbindelse med forsvinningen, og de utelukker ikke flere pågripelser i saken.

– Vi har fortsatt fullt fokus på etterforskningen og skal fortsette med det gjennom helgen, sier politiinspektør Trude Maren Buanes i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun sier de har fått inn en rekke tips i saken, og at de går gjennom disse samt spor i saken fortløpende.

– Vi har fått inn mange tips, og politiet setter veldig stor pris på dette. Dersom noen har sett noe de mener kan være av interesse for politiet, håper vi de tar kontakt med politiet, sier politiinspektøren, som ikke vil utelukke flere pågripelser.

Torsdag gjennomførte Oslo politidistrikt aksjoner flere steder. Da ble en person pågrepet og siktet for bistand. Han ble løslatt etter avhør.