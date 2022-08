Mange i Ukraina har et skrekkbilde av norsk barnevern. Hittil har det vært én sak blant 8000 flyktningbarn.

Ukraina har gjentatte ganger tatt opp behandling av flyktningbarn med norske myndigheter. Unicef tror det henger sammen med oppfatningen av norsk barnevern i Øst-Europa.

5000 rumenere protestere mot det norske barnevernet i den rumenske byen Sibiu i 2016. En barnevernssak med en norsk-rumensk familie førte til demonstrasjoner i 22 land.

Mens krigen har pågått, har ukrainske myndigheter gjentatte ganger kommet med appeller og krav til land som har tatt imot ukrainske flyktningbarn. I juli mottok norske myndigheter en hastemelding fra ambassaden i Norge om situasjonen for enslige ukrainske barn.

Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft i Unicef, mener det store fokuset på flyktningbarn i utlandet skyldes at man er opptatt av landets fremtid.

– Et rekordstort antall barn er drevet på flukt og befinner seg utenfor Ukrainas grenser. På en måte står landet i fare for å miste nesten en generasjon barn og unge. De unge er viktige med tanke på gjenoppbygging av landet, sier Oudmayer.

Men hun tror også dette handler om frykt for norsk og vestlig barnevern.

– I Ukraina og flere land i Øst-Europa har man en oppfatning som ikke stemmer helt overens med realiteten, etter at det har kommet opp saker for Den europeiske menneskerettsdomstolen. De tror at barnevernet i Norge og Vesten bare kan ta barn og at de ikke får ha kontakt med familien eller kulturen sin.

Det har vært store demonstrasjoner mot norsk barnevern i Øst-Europa. Her fra Romania i 2016.

I 2016 var det demonstrasjoner i over 60 byer i 22 land knyttet til en norsk barnevernssak. Utenriksdepartementet (UD) rapporterte at gråtende barn la ned bamser utenfor norske ambassader i sympati med barn i norsk barnevern.

I Tsjekkia ble den norske ambassaden beleiret av demonstranter, mens aksjonister tok seg inn det norske konsulatet i Sofia i Bulgaria. Barnevernssaker førte i 2019 til en full diplomatisk krise mellom Norge og Polen.

UD har de senere årene jobbet systematisk for å stoppe feilinformasjon og konspirasjonsteorier om norsk barnevern.

Men alt er ikke falske nyheter. Det er forskjeller i synet på barn i Norge og land i Øst-Europa.

Barnevernet i Norge og mange vesteuropeiske land har en mer moderne forståelse av hva som er barnets beste, mener Kristin Oudmayer i Unicef.

– Barns rettigheter er styrket og står i sentrum. Barnets beste står over retten til familietilhørighet. For det er ikke alltid det beste for barnet å bo hos familien. Men der det beste for barnet er å bli gjenforent med familien, så blir de det. Norge er i førersetet med å praktisere akkurat det, sier hun, og viser til hvordan Norge sporet opp familie og gjenforente barna som ble evakuert fra Kabul i fjor.

Appellerte til norske sosialarbeidere

Ukrainas ambassadør Vjatsjeslav Jatsiuk vil ikke kommentere henvendelsen til norske myndigheter. Men til fagbladet Fontene bekrefter han at ambassaden kjenner til flere barnevernssaker med ukrainske borgere som bodde i Norge før krigen.

– Barn har rett til å bo i sin familie og ikke bli separert fra dem av staten. Men statens rolle og hva som er terskler for å gripe inn kan variere mellom landene, uttaler han.

I fagforeningsbladet for sosialarbeidere ber Jatsiuk norske sosialarbeidere ta hensyn til stresset som ukrainske flyktninger lever med.

Leder for Ukrainsk forening Øst-Norge, Tetyana Bondarenko, peker på kulturforskjeller og ulik barneoppdragelse som årsak til at ukrainske foreldre kan havne i barnevernets søkelys.

– Nordmenn lar barna sine gå kilometervis på tur. I Ukraina gir vi barna våre ekstra lekser, sier hun til Fontene.

Mange henvendelser, men kun ett vedtak

Ambassaden har en rekke ganger tatt opp behandling av barn med norske myndigheter. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) orienterte derfor om norsk barnevernspraksis på et møte i mars.

–Ambassaden fikk en orientering om at det primære aspektet vil være midlertidig ivaretagelse av barn som kommer til Norge uten omsorgspersoner, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Barne- og familiedepartementet (BFD), Thea Finstad.

– Kan det dårlige ryktet til norsk barnevern være årsaken til at ambassaden igjen tar opp dette med ukrainske barn?

– Det er ikke grunn til å tro at den nye henvendelsen fra ambassaden kun tas opp med Norge. Appellen er rettet til land som har mottatt barn fra Ukraina.

Aftenposten har undersøkt om det har vært barnevernssaker med ukrainske flyktninger. Fra 24. februar til 29. juli er det kun fattet ett midlertidig vedtak som gjelder barn født i Ukraina, opplyser Sentralenheten for fylkesnemndene.