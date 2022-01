Hurtigtest i nesen eller munnen? Dette prøver alle helsemyndigheter i Europa å finne ut av nå.

Har du hørt om noen som tester negativt på hurtigtest i nesen, men positivt når pinnen tas i munnen? Nå vurderer FHI om vi skal teste annerledes i Norge for å finne omikron.

Hurtigtest i munnen kan være en bedre metode for å oppdage omikronvarianten tidlig – enn ved å teste i nesen.

9 minutter siden

Onsdag møttes representanter fra folkehelsemyndighetene i alle land i Europa. Hovedtema var hurtigtester og omikron. Det er det store diskusjonstemaet der ute nå. Hvor effektive er hurtigtestene i å oppdage den nye virusvarianten? Og tester vi på riktig måte?

Joakim Øverbø er lege ved Folkehelseinstituttet. Han deltok på det europeiske samarbeidsmøtet.

– Dette er det stor interesse for, både blant myndighetene i flere land, i mediene og i befolkningen, forteller han.

Og mye av «snakkisen» ligger i de mange enkelthistoriene som også FHI har hørt. Folk har testet negativt når de tester seg med hurtigtest i nesen. Så tar de testpinnen i halsen og tester positivt.

FHI har også fått flere henvendelser fra kommuneleger rundt om i landet. De lurer på hvilken testmetode som er best. For hva gjelder nå?

– Dette er noe vi ser på. Men vi er fortsatt usikre på om det er noen forskjell i hvilken testmetode som er mest effektiv i å fange opp dette, sier Øverbø.

Ikke laget for hals

Det finnes noen små studier som tyder på at virusmengden ved omikronvarianten er høyere i hals og spytt enn i nesen. Men det kan skyldes tilfeldigheter.

FHI vurderer nå om de skal endre bruksanvisningen for hurtigtester, men avventer flere studier og mer dokumentasjon.

Et av hovedproblemene er at testene ikke er godkjent for bruk i hals. Hvis man skal endre bruken av dem, må det være godt nok faglig dokumentert.

– Det skal litt til for å anbefale en annen bruk enn hva en test er laget for. Men det er mulig å gi nasjonale unntak hvis vi er sikre på at det har noe for seg, sier Øverbø.

Andre land tester i hals

England bruker hurtigtester i både hals og nese. I Israel er den nye anbefalingen at man skal teste seg tre dager etter nærkontakt med en smittet, siden tidlige tester kan slå ut falskt negativt. Testpinnen skal deretter brukes først i halsen og så i et nesebor for å gi mer nøyaktig svar.

Andre land venter og ser om de skal endre metode. I Tyskland gjør de egne undersøkelser. Det gjøres også i Norge.

– Vi gjør egne undersøkelser av hurtigtester som er i bruk her. Da dyrker vi opp de ulike virusvariantene og sjekker hvor godt hurtigtestene oppdager ulike virusmengder av de forskjellige variantene, sier Øverbø.

Hurtigtestene er laget for koronaviruset og fanger opp det såkalte N-proteinet. Det er lite endringer i dette proteinet mellom omikron og tidligere varianter. Det betyr at sannsynligheten for at testene skal fungere mye dårligere mot omikron, er liten.

Derfor er hurtigtestene sannsynligvis effektive for å finne både omikron og delta.

Men spørsmålet er hvor de ulike virusvariantene blir «synlige» først. Halsen eller nesen?

– Dette er noe vi følger nøye med på. Vi passer på at vi får med oss ny kunnskap og deler kunnskap innad i Europa.

Nesen..? Eller munnen? Eller begge? I Israel og England anbefales hurtigtest i både nese og munn. Nå undersøker FHI om testmetoden skal endres også her.

Brekningsrefleksen

Det kan se ut som omikronvarianten har en litt annen måte å gå inn i cellene på. At den trives bedre i luftveiene og ikke i lungene. Men så må man finne ut om det har betydning for virusmengden i munnen og nesen.

Hvis det blir halstesting, er det nok mange som er redd for ubehag ved at man brekker seg når pinnen skal ned i svelget.

FHI tipser om at det er lettere å se seg selv i speilet mens man skraper forsiktig med pinnen for å unngå brekningsrefleksen.

Og hvis det viser seg at en god virusmengde sitter i spyttet, kan man i tilfelle bare ta pinnen langs innsiden av kinnet.

– Dette er det vi må finne ut av. Er det i nesen, spyttet eller bakre del av halsen – og hvordan skal vi gjøre det.

– Det er veldig usikkert om vi skal endre bruken. Vi må vente på bedre data, sier Øverbø i FHI.