Kong Harald: – Dere må nok holde ut med meg en stund til

Deres Majesteter, Deres kongelige høyheter, Stortingspresident, Statsminister, Høyesterettsjustitiarius, kjære gjester, kjære Ingrid.

Gratulerer så mye med 18 årsdagen – riktignok litt på etterskudd. Vi er veldig glade for å kunne dele denne dagen med familie, venner og representanter for hele Norge.

Egentlig var det fint å få feire deg i to omganger – så vi fikk ro til å fordøye alt som skjedde i forbindelse med myndighetsdagen din i januar.

For første gang var du med i statsråd, heldigvis uten vetorett – siden man aldri vet hva som kan komme fra en engasjert ung dame som deg!

Det var riktig hyggelig og folksomt oppe ved bordenden i statsrådssalen – da du og pappa tok plass på hver deres side av meg.

Denne fredagen i januar kjente jeg virkelig på styrken og tryggheten i at slekt skal følge slekters gang. Men dere må nok holde ut med meg en stund til! Og forhåpentligvis kan jeg fremdeles være til hjelp om det er ting du lurer på, kjære Ingrid.

Du representerer altså femte generasjon i det vi lenge har omtalt som et nokså ungt monarki, som kom til Norge i 1905, men som slett ikke er så ungt lenger.

Vi har tradisjoner og verdier å forvalte, samtidig som vi hele tiden formes av tiden vi lever i. Dessuten farges monarkiet til enhver tid av den som er konge – eller dronning.

Hver og en av oss føler nok til en viss grad at vi hopper etter Wirkola. Men vi har ikke noe annet valg enn å gjøre tingene på den måten som føles riktig for oss selv. Finne vår egen indre Wirkola, for å si det på den måten.

Jeg har sagt det til deg flere ganger før, Ingrid, men en bestefar har lov til å repetere sitt viktigste råd om og om igjen: Vær deg selv. Og stol på at det er

nok – alltid.

Når din dag kommer, håper jeg du vil oppleve det samme som jeg har vært så heldig å erfare gjennom hele min gjerning: At det er mange som vil hjelpe og støtte deg. Vi har institusjoner, embetsverk og organisasjoner som har vært her lenge. Sammen med folk over hele landet vil de bidra til å styrke deg, og være til stor støtte for deg.

Men dette er etter planen enda en god stund til. Jeg er glad for at du så langt har fått utvikle deg i frihet og trygghet – og være ungdom med alt som hører denne livsfasen til. Og siden den oppgaven du har fått skal vare livet ut, er det viktig at du tar deg god tid til skolegang og utdannelse. Du skal fremdeles

få bruke mange år på dette. Og ikke glem å leke! Det har i hvert fall jeg god erfaring med selv. Jeg leker, som du vet, mest og best på sjøen. Og der trives heldigvis du også.

I konfirmasjonstalen din sa jeg at du blir voksen i en tid da det å bygge bro mellom folk – og det å redde kloden – vil være blant de viktigste oppgavene. De siste årene har også vist oss at det vi trodde lå fast, kan rokkes ved på kort tid.

Pandemi og krigsutbrudd i Europa har tvunget oss til å erkjenne vår sårbarhet både som enkeltmennesker og som verdenssamfunn. De demokratiske verdiene våre må forsvares – igjen og igjen.

Din tippoldefar Kong Haakon tok valgspråket Alt for Norge. Vi blir stadig utfordret til å tenke nytt om hva som ligger i dette, hva det betyr i praksis. Det gjelder ikke bare for oss i Kongefamilien, men for alle som bor i dette landet.

Heldigvis er vi mange som deler den oppgaven.

Kjære Ingrid. Takk for at vi får følge deg. Jeg er veldig glad i deg, og ønsker deg

alt godt for veien din videre.

Gratulerer med dagen.