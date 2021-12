Glatte veier og flere ulykker flere steder i Sør-Norge

En kombinasjon av kulde, snø og underkjølt regn skaper store problemer på en rekke veistrekninger i Sør-Norge torsdag. I Agder kjørte en buss av veien.

RV7 over Hardangervidda er blant strekningene som er rammet av underkjølt regn.

30. des. 2021 11:45 Sist oppdatert nå nettopp

Bilister som ferdes i Innlandet og nord i Viken, meldte i morgentimene at det regnet og var mellom -12 og -16 i luften og minusgrader på bakken, tvitret Vegtrafikksentralen Øst torsdag morgen. De ber folk kjøre forsiktig.

Underkjølt regn fører til problemer på en lang rekke strekninger i Sør-Norge. Dette er et værfenomen som oppstår når nedbør først faller gjennom et mildere luftlag når det er kaldt nede ved bakken. Det gjør at det kan regne selv om det er mange minusgrader.

Buss kjørte av veien

I Agder har en buss kjørt av veien. Den var et av flere kjøretøy som kjørte av veien og i hverandre på riksvei 9 ved Storestraumen i Bygland, der det ifølge Agder politidistrikt er svært glatt. Fædrelandsveien melder om kaotiske forhold i området.

– 20 passasjerer er involvert, har sklidd av veien, ingen personskade, men en del kø på stedet. Bilister bes være tålmodige og holde seg i køen. Bilberger er bestilt for å få bussen på veien igjen, og ifølge Vegtrafikksentralen er alle tilgjengelige mannskaper ute for å strø, tvitrer politiet.

Ifølge politiet er det «svært glatt» i området.

Også tidligere torsdag var det flere uhell i fylket. I Lillesand snurret en bil i en rundkjøring ved Storemyrkrysset.

– Det blir meldt at det er svært glatt i rundkjøringene og av-/påkjøringsbanene i krysset. Veitrafikksentralene varslet om dette, tvitret politiet i Agder ved 8.30-tiden.

Mange hendelser

Politiet og Statens vegvesen melder også om en lang rekke andre hendelser:

Trafikkuhell i Trysil i 9.30-tiden med to personbiler. Ingen personskade. Det er dårlig sikt og meget glatt i området, tvitrer politiet i Innlandet.

Fire kjøretøyer har vært involvert i en ulykke på E18 ved Lier i 08.15-tiden. Veien er nå gjenåpnet for normal trafikk.

Klokken 8.35 skal en bil ha snurret i en rundkjøring ved Lillesand.

I Sokna har et vogntog kjørt inn i en midtdeler, meldte Sørøst politidistrikt på Twitter rett før 07.30. Riksvei 7 er fremdeles stengt mellom Ørgenvika og Sokna. Omkjøring via Noresund.

E6 var i morgentimene helt stengt en periode etter en trafikkulykke sør for Sarpsborg. Tre personer fikk helsehjelp etter ulykken. Ett felt er nå åpnet igjen.

Tidligere i morges var også Rælingstunnelen i retning Lillestrøm stengt etter at en bil hadde kjørt i veggen. Klokken 7.05 var veien åpnet igjen.

Det har vært flere trafikkuhell på på E16 ved Voss og RV13 i Odda-området torsdag formiddag.

Underkjølt regner fører til at det er svært glatt på E134 ved Seljestad og på RV7 over Hardangervidda og ned gjennom Måbødalen.

– Her meldes det om svært glatt veibane. Det regner, og regnet fryser når det treffer bakken. Entreprenørene er ute og strør, og vi ber bilistene om å senke farten og kjøre etter forholdene, skriver Vegtrafikksentralen vest om situasjonen på E134 og RV7.

Yr har i tillegg sendt ut farevarsel for Trøndelag torsdag kveld.

– Fra sent torsdag kveld til tidlig fredag ettermiddag er det fare for lokalt is i Trøndelag på grunn av omslag til mildvær og regn som fryser på kald bakke, skriver de i farevarselet.

Utover torsdagen har situasjonen bedret seg noe på Østlandet.

– Nå går trafikken ganske bra. Det flyter fint, og hovedveiene er stort sett brøytet ferdig, sier Mikael Olsen ved Vegtrafikksentralen øst til NTB ved 11.30-tiden.