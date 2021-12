Regjeringen vil bruke helsestudenter til å sette vaksiner

Regjeringen vil mobilisere studenter til å sette vaksiner i julen og på starten av nyåret – og lokker med god lønn.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) oppfordrer studenter i helsefag til å melde seg for å bistå med vaksineringen i julen.

17. des. 2021

Målet er at så mange som mulig skal få den tredje vaksinedosen raskt.

– Det er et stort behov for at flere kan bidra i denne viktige jobben. Jeg oppfordrer studenter som reiser hjem på juleferie om stille seg til disposisjon for å ta vakter på vaksinekontor i romjulen og i ukene etter nyttår, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Han legger til at om lag 9 000 studenter har kommet så langt i utdanningen sin i sykepleie, medisin, vernepleie, radiograf, paramedics og bioingeniør at de kan få lisens til å sette sprøyter på egen hånd.

I løpet av helgen vil aktuelle studenter få en SMS om hvordan de får studentlisens. Tidlig neste uke vil studentene få en ny SMS med lenke til en nettportal hvor de kan registrere seg.

Studentene vil bli tilbudt god lønn og få ekstra betalt for arbeid på røde dager i henhold til tariffen, står det i pressemeldingen.

– Jeg er klar over at mange studenter på helsefag har jobb ved siden av studiene og at dere allerede har gitt uvurderlige bidrag i pandemihåndteringen. Likevel må jeg bare understreke at vi er i en akutt situasjon og at det er behov for forsterket innsats. Vi håper at mange av studentene som får SMS melder sin interesse for å ta vakter. Også håper jeg at de som får tilbud om vaksinen takker ja, sier Borten Moe.

Regjeringen har som mål at alle voksne over 45 år, som fikk dose to for mer enn 4,5 måned siden, skal få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine innen midten av januar.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol understreker at det er viktig at alle over 65 år så raskt som mulig får en oppfriskningsdose i ukene som er igjen av 2021.

– Klarer vi det, vil det redusere behovet for mer inngripende tiltak betraktelig. Vi er helt avhengige av å mobilisere studenter over hele landet for å støtte kommunene i dette viktige arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, sier hun.

Disse studentene oppfordres til å bidra som vaksinevikarer: