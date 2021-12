Helseministeren: – Kan komme flere og strengere tiltak denne uken

Helseminister Ingvild Kjerkol er bekymret over omikronutbruddene som dukker opp flere steder i landet. Hun varsler at det snarlig kan komme strengere tiltak.

NTB

6. des. 2021 07:12 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg utelukker ikke at det kan komme flere og strengere tiltak denne uken. Vi følger det fortløpende og er i tett dialog med fagmyndighetene. Det skal vi kommunisere godt ut hvis det kommer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Hun håper at alle kan få feire jul som vanlig på tross av omikronvarianten som det nå er fire mistenkte eller bekreftede utbrudd av i Norge. Hun sier at det ikke er skrevet i stein.

– Vi har kontroll på pandemien, men det har kommet flere utbrudd med mistanke om omikron. Vi har en forskrift tilknyttet de tilfellene der det er mistanke om varianten, med lengre isolasjon og karantene for husstandsmedlemmer. Jeg er bekymret, og vi ser på ytterligere tiltak regionalt og nasjonalt, sier Kjerkol.

Helseministeren venter nå på en vurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI) rundt hvilket intervall de under 65 år bør ha på oppfriskningsdosen av koronavaksinen. Foreløpig er intervallet på seks måneder for de under 65 år, og fem måneder for de over 65.

Kjerkol sier at hun venter vurderingen i begynnelsen av denne uken.