Norge Stortingets pendlerboliger Ap-politiker fikk over 220.000 kroner i diett på 21 måneder

Det tilsvarer i snitt 330 kroner i diettpenger hver dag. Det er ikke meningen at ordningen skal fungere som en ekstra belønning, sier professor.

14. des. 2021 19:01 Sist oppdatert nå nettopp

Mange stortingsrepresentanter er mye på farten. Det er en viktig del av vervet å besøke bedrifter og organisasjoner i distriktet de er innvalgt fra.

I tillegg må politikerne møte på Stortinget. De som bor mer enn 4 mil fra Oslo, får gratis pendlerbolig, slik at de skal slippe utgifter til to husholdninger.

Representantene har også krav på diett, for eksempel når de er på tjenestereise. Dette er penger som er ment å dekke ekstra utgifter til mat når de er på jobb (se faktaboks).

Dietten kommer i tillegg til andre utgifter Stortinget dekker, som kilometergodtgjørelse, overnatting, fly og kollektivtransport.

Samtidig har alle representanter en generell diettkompensasjon innbakt som en del av lønnen. Dette ble innført som en ekstra lønnsøkning i forbindelse med en omlegging av diettordningen i 2012 og utgjør i dag rundt 35.000 kroner i året.

Aftenposten har analysert et større datasett med stortingsrepresentantenes reiser og diettutbetalinger fra november 2016 til sommeren 2018. Det har vi gjort for å få et inntrykk av hvor lønnsomme diettordningene kan være.

Tallene viser at det er stor variasjon i hvor ofte politikerne krever diett og hva de får utbetalt. Det er også ulik praksis rundt hvorvidt de krever diett for å være på jobb i hjemdistriktet.

Tina Søreide er professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Hun reagerer på de høye summene og mener en tilsvarende praksis ikke ville gått gjennom i andre virksomheter som finansieres med offentlige midler.