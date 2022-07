Slam rant rett ut i Lærdalselva: Frykter stor skade på fisken

– Noe av det siste du vil ha i en elv, sier leder av Lærdal elveeigarlag. Slammet stammer fra tunnelboring i forbindelse med bygging av et kraftverk.

Folk i Lærdal frykter farlig slam kan ha havnet i Lærdalselva.

I går 23:52

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

Lærdalselva er en av landets absolutt beste lakseelver. Men onsdag ble lokale innbyggere vitne til det som de mener er en miljøkatastrofe. Store mengder slam og steinstøv hadde blitt sluppet ut i elven.

Kilden var et kraftanlegg under bygging ved Øvre Kvemma. Det er selskapet Norsk grønnkraft som står bak anlegget.

Mark Brooks er styremedlem i Lærdal elveeigarlag. Han forteller om synet som møtte ham onsdag, da han tok turen opp til elven. Da var en strekning på rundt 3,5 kilometer av elven full av tykk slam.

– Alt med gjeller, enten det er fisk eller insekter, dør i noe slikt, sier Brooks til Aftenposten.

Han beskriver hendelsen som en «ultrakatastrofe».

– Dette er det verste av det verste materialet man kan få i elven, sier Brooks.

Skader fisk og insekter

Også Ola Petter Bø, leder i elveeierlaget, er dypt bekymret. Han forteller at politiet og Økokrim har satt i gang etterforskning av hendelsen.

– Dette er noe av det siste du vil ha i en elv. Det er snakk om skarpkantet stein. Det skader gjellene på fisken, særlig småfisk og yngel, sier han til Aftenposten.

Torsdag kveld hadde hverken ordfører i Lærdal Audun Mo (Ap) eller kommunedirektør Gunn Lerøy hørt om hendelsen.

Mo forteller at han ikke kan uttale seg før han har fått bedre kjennskap til saken og det mulige skadeomfanget.

– Men Lærdalselva er en av de viktigste og mest benyttede elvene i landet. Den er av svært stor betydning, understreker Mo til Aftenposten.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få bekreftelse om hendelsen fra Politiet eller Statsforvalteren.

Hull kollapset

Daglig leder i Norsk grunnkraft, Rune Skjevdal, svarte ikke på Aftenpostens henvendelse. Men til VG har han bekreftet at det har vært et uhell og at politiet var på stedet onsdag.

Han mener det er snakk om mellom 10 og 15 kubikkmeter slam som har rent ut i elven. Slammet stammer fra boringen av en tunnel. Vannet fra tunnelen skulle fylles i et hull, men hullet kollapset, og vannet rant rett ut i Lærdalselva.

Skjevdal sier at det dreier seg om små steinpartikler, men at det ikke er snakk om kjemikalier.

– Det er en veldig beklagelig hendelse, sier Skjevdal til VG.

Rune Skjevdal er daglig leder i selskapet Norsk grønnkraft.

Facebook-gruppen Redd Villaksen har delt bilder og en beskrivelse av det som har skjedd. Det har fått en rekke reaksjoner fra folk som er sinte og bekymret.

Organisasjonens styreleder Jens Olav Flekke, som la ut posten, mener utslippet må få konsekvenser.

– Man kan jo kalle det en ulykke. Men denne typen hendelser kan få så store følgeskader at man ikke kan tillate at sånt skjer, sier Flekke til Aftenposten.