Lippestad visste at han brøt loven. Skatteetaten måtte tvangsinnkreve en halv million.

Unnlot å betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. – Ville gjort det igjen, sier Geir Lippestad.

Geir Lippestad stiller til valg i høst. Ifølge hans nye parti Sentrum viser de siste meningsmålingene at partiet nå har passert tusen medlemmer og ligger på 0,4 prosent oppslutning.

13. aug. 2021 19:48 Sist oppdatert nå nettopp

Den profilerte forsvarsadvokaten ble landskjent da han forsvarte terroristen i 22. juli-saken for ti år siden. Han har også vært næringsbyråd i Oslo kommune for Arbeiderpartiet. Advokatkontoret hans samarbeider med Fair Play Bygg, en organisasjon som jobber for å forebygge et useriøst arbeidsliv.

Nå er Lippestad partileder for det nyetablerte partiet Sentrum og står på førsteplass på partiets Oslo-liste til høstens stortingsvalg.

Aftenposten kan i dag avsløre at Geir Lippestads advokatfirma flere ganger har fått skattemyndighetene etter seg på grunn av manglende betaling av skatter og avgifter.