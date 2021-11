Etterlatte får erstatning etter uaktsomt drap på syklist ved Operaen

De etterlatte til den 38-årige syklisten som døde i en påkjørsel ved Operaen i Oslo i 2018, vant frem med erstatningskravene mot den polske lastebilsjåføren.

En kvinnelig syklist døde etter å ha blitt påkjørt av en lastebil ved Operaen i Oslo 13. september 2018.

4. nov. 2021 09:32 Sist oppdatert nå nettopp

Lastebilsjåføren ble dømt til 60 dagers fengsel for uaktsomt drap på syklisten. Han ble derimot frifunnet for de etterlattes krav om oppreisning siden tingretten mente mannen ikke handlet grovt uaktsomt eller forsettlig.

Straffedommen er rettskraftig, men de etterlatte har krevd fortsatt behandling av erstatningskravene.

Aftenposten fortalte i 2019 historien om hvordan småbarnsmoren Karine Wang (38) påkjørt og drept av en lastebil i Bjørvika på vei hjem fra jobb 13. september 2018. Oslos ferskeste bydel har på få år opplevd en kraftig økning i ulykker. Det skjedde samtidig som politikere, byråkrater og syklister kranglet om sykkelforholdene rundt Operaen.

I en undersøkelse fra 2018 svarte tre av fire syklister at Dronning Eufemias gate var en av byens mest problematiske gater. Omtrent like mange mente den var en av de mest utrygge.

En hvitmalt sykkel låst fast til en lysstolpe på en trafikkøy i Bjørvika fungerte som et minnested med blomster og lys etter dødsulykken for tre år siden. Sykkelen ble fjernet senere samme høst.

– Kunne sett syklisten i speilet

Nå har Borgarting lagmannsrett under tvil kommet til at lastebilsjåføren handlet grovt uaktsomt da Wang ble drept. Det ble deriblant lagt vekt på en ny politirapport utgitt etter tingrettsdommen. Rapporten konkluderte med at lastebilsjåføren sannsynligvis hadde mulighet til å se syklisten i speilet i snaut ni sekunder.

Lagmannsretten konkluderte med at lastebilsjåføren skal betale 125.000 kroner til hver av de fire etterlatte i saken.

Ulykken fant sted 13. september 2018. Lastebilen var uten last da ulykken skjedde, og den veide rundt 15 tonn.