Ryanair kansellerer reisen for nye 400.000 kunder

Pilotkrisen har ført til at Ryanair-sjef Michal O’leary har måttet ta et grunnleggende grep:

Han kutter i ruteprogrammet fra november til mars ved å sette 25 fly på bakken, noe som vil ramme 400.000 personer som allerede har kjøpt billetter hos selskapet.

Det er uklart om noen ruter til Norge vil rammes.

For å forsøke å blidgjøre de rammede reisende sender har nå ut gavekort på 750 kroner til hver, som de kan kjøpe nye flybilletter i selskapet for.

Kritisk pilotmangel

Bakgrunnen for situasjonen er de problemene billigselskapet har kommet opp i fordi de mangler piloter, i tillegg til at flyvere er pålagt å ta ut restferie i slutten av året. Det har allerede ført til at 2.100 avganger er blitt kansellert de nærmeste ukene. Avlysningene har i svært begrenset grad rammet flyvningene til og fra Norge.

Når det nå kommer enda flere avlysninger er Ryanair påpasselig med å fremheve at dette gjelder rundt 1 prosent av avgangene i vinter, og at flere av de kansellerte rutene ikke har noen billettbestillinger ennå.

Etter dagens reduksjon vil det ikke komme flere kanselleringer som følge av pilotmangelen, lover Ryanair-sjef Michael O’Leary.

– Lavere passasjervekst som følge av det reduserte flyprogrammet vil gjøre at vi skal klare å fly et redusert flyprogram som følge av det høye antall ansatte som må avvikle ferie frem mot desember, sier han.

Refusjon og gavekort

Ryanair skal ha mistet rundt 700 piloter det siste året, av disse skal rundt 140 ha begynt i Norwegian. Selskapet selv hevder at det er en planleggingstabbe som ligger bak at det ikke er blitt sørget for at nok mange flyverne har tatt ut ferie i tide slik at ruteprogrammet kunne gå som normalt.

Ryanair skriver i en pressemelding at hver passasjer som er blitt rammet, vil få en e-post fra selskapet om sin reise.

De vil bli tilbudt full refusjon for det de har betalt for sine billetter, eller kan DFE også få muligheten til å ombooke flybilletten. I tillegg får de også 40 euro (dobbelt så mye for en tur/retur-reise) i gavekort fra selskapet. Dette beløpet vil de også få, de som ble rammer av den første puljen av kanselleringer for et par uker siden.

Ikke mye lavpris over lokketilbudene

Ryanair har vært utsatt for massiv kritikk fra sine reisende over de mange kanselleringene som i første omgang rammet 315.000 reisende, i tillegg til nye som nå får sin flyreise innstilt.

I et forsøk på å sikre seg nok mannskap til å fly det oppsatte ruteprogrammet har selskapet lokket sine piloter med rundt 100.000 kroner i kompensasjon for å droppe ferie i ukene fremover. Dessuten har selskapet innført en egen bonus for kapteiner som tar seg jobb i Ryanair på 10.000 euro.