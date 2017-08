10-åring prøvde å stoppe faren som drepte moren med kniv

Håkon Letvik

Det timelange dommeravhøret gjorde et sterkt inntrykk på dommere og aktører i Oslo tingrett, der en 35 år gammel mann torsdag møtte tiltalt for drap på kona.

Mannen er også tiltalt for grov mishandling av de tre barna ved at de ble vitner til at deres egen mor ble drept med 18 knivstikk. Drapet skjedde i ekteparets hjem på Ulven i Oslo om kvelden 10. juni 2015.

De rettspsykiatriske sakkyndige har konkludert med at mannen var psykotisk da drapet skjedde.

Hans O. Torgersen

– Hørte et høyt skrik fra mamma

– Jeg hørte et høyt skrik fra mamma, og jeg løp ut på kjøkkenet. Der sto pappa med en kniv. Og mamma blødde. Jeg spente ben for pappa så han falt, men han reiste seg fort opp igjen. For en gangs skyld greide jeg å takle pappa, men det var ikke nok, sa gutten lavmælt i dommeravhøret.

Han viste på videoopptaket hvordan moren ble stukket i halsen og i brystet, at hun falt ned på gulvet og at det var masse blod. Mens dette pågikk, kom også de to yngste barna på fire og fem år inn på kjøkkenet. – De gråt og klemte meg, forklarte gutten som var ti år da drapet skjedde.

Han forklarte at de vanligvis hadde det hyggelig i familien, men at det hadde blitt problemer og krangling mellom foreldrene den siste tiden.

Håkon Letvik

– Det er ikke den pappaen jeg kjenner, han må ha mistet kontrollen, var tanker den lille gutten gjorde seg da han så knivstikkene mot moren.

Gutten forklarte at moren to ganger hadde betrodd seg til ham noen dager før drapet skjedde.

– Jeg tror han vil drepe meg snart

– Jeg tror pappa er gal. Jeg tror han vil drepe meg snart. Skal vi reise til Kurdistan med søsknene dine, spurte hun. Hun var redd, forklarte tiåringen.

– Jeg har drept min kone, sa 35-åringen oppbrakt da han ringte til AMK for å få ambulanse til stedet. På lydbåndet fra samtalen kom det også frem at de tre barna var til stede i leiligheten og at kona lå blødende på kjøkkengulvet.

I retten svarte han ja på dommerens spørsmål om han hadde gjort det som står i tiltalen.

– Jeg hørte stemmer i hodet. Jeg husker det første knivstikket, men ikke noe mer, forklarte den tiltalte.

Stemmer i hodet

Han forklarte at han siden 2010 hadde store problemer på grunn av at stemmer i hodet hans fortalte at kona var utro, at han selv ble utsatt for overgrep og at det skulle komme skumle menn inn i leiligheten deres.

– Stemmene sa også at hun skulle drepe meg, forklarte den tiltalte. Han fortalte at han aldri hadde snakket med venner eller familie om problemene, fordi han da ville bli sett ned på. Han hadde likevel hatt mullaer som hadde bedt for ham og forsøkt magi for at han skulle bli bedre.

Etter at problemene ble større i 2010, hadde familien knapt kontakt med noen andre og levde svært isolert, kom det frem i retten.

Stemmene i hodet ga ham også beskjed om å angripe en fengselsbetjent og en medfange under varetektsoppholdet, forklarte 35-åringen. Han ble deretter overført til psykiatrisk sykehus som psykotisk og får fortsatt behandling under streng kontroll.

Frykter hevn

Han forklarte at han frykter at noen i konas familie skal ta hevn.

På spørsmål fra aktor svarte han at han bare hadde slått sin kone én gang, under et besøk i Irak. Han svarte også at han aldri hadde slått barna, og hadde ingen forklaring på blåmerker som ble funnet på den ti år gamle gutten.

Mannen kom til Norge fra Irak i 1999 og han giftet seg i 2003 med kvinnen som også kom fra Kurdistan. Han jobbet som bussjåfør inntil han ble sykmeldt som følge av psykiske problemer.

De rettspsykiatriske sakkyndige har konkludert med at mannen er paranoid schizofren og at han var psykotisk da drapet skjedde.

– Påtalemyndigheten har derfor tatt forbehold om å nedlegge påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern, sa aktor, statsadvokat Ingelin Irens i retten.

Håkon Letvik

– Han er dypt fortvilet over det som er skjedd, sa advokat Brynjar Meling i retten.

De tre barna ble straks etter drapet tatt hånd om av barnevernet. De bor nå hos en fosterfamilie.

De tre har i dag ingen kontakt med sin far, men har jevnlig samvær med andre familiemedlemmer for å opprettholde kontakt med familien og deres kultur.