Støres rådgiver ba skatteekspert om unnskyldning etter NRK-intervju

Jonas Gahr Støres høyre hånd, Hans Kristian Amundsen, ringte til førsteamanuensis Furuseth ved Handelshøyskolen BI etter at sistnevnte hadde uttalt seg til NRK om hvordan Støre hadde solgt seg ut av et omstridt byggeprosjekt på Ensjø i Oslo, skriver VG.

Bakgrunnen for kritikken var at Støre lot vennen Knut Brundtland i meglerfirmaet ABG Sundal Collier forhandle om prisen for salget. Furuseth mener Støre burde takket nei til vennetjenesten eller insistert på å betale.

Bedt om å trekke sitater

Etter at Furuseth hadde uttalt dette, ble han oppringt av Amundsen, som oppfordret ham til å trekke sitatene før saken ble publisert.

– Jeg synes det var ubehagelig. Han insisterte på at jeg burde trekke sitatene mine, og oppfordret meg til å kontakte NRK. Jeg har aldri opplevd noe slikt før, sier Furuseth til VG.

Amundsen sier til avisen at han ikke ba Furuseth om å trekke uttalelsene, men om å justere dem.

Ba om unnskyldning

NRK intervjuet også jusprofessor og tidligere dekan ved Juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver. Graver støttet Furuseth og mente Støre hadde beveget seg inn i et område hvor varsellampene for korrupsjon bør blinke, selv om det ikke var begått noe lovbrudd. Kritikken fra Graver ble ikke publisert av NRK.

Amundsen ringte også til Graver, som sto fast ved sine uttalelser.

Fredag kveld opplyser Amundsen på Facebook at han har unnskyldt seg til de to.

– Jeg beklaget at jeg snakket på en måte som ble oppfattet som truende. Jeg ønsket å forsikre om at det ikke var meningen, skriver rådgiveren. Han opplyser også om at de begge viste forståelse for at «det kan bli litt høye skuldre i innspurten av valgkampen».

Ap hyret advokat

På vegne av Arbeiderpartiet sendte også advokat Christian Reuch samme kveld et brev til NRK hvor han peker på mulige rettslige konsekvenser av å omtale saken og konsekvensen av å antyde mulig korrupsjon.

– Det var litt ubehagelig, og jeg følte meg truet av Arbeiderpartiet. Som jurist vet jeg at advokat Reusch er en høyt respektert advokat, som har jobbet mange år hos Regjeringsadvokaten, sier Furuseth.