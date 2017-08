- Det var savnede Rakavan som ble funnet i Nidelva

Det var i klokken 18.56 mandag at en død mann ble funnet flytende i Nidelva, like ved Gamle bybru. Den omkomne ble samme kveld fraktet til St. Olavs hospital for obduksjon.

Etterforskningsleder for forsvinningssaken, Arve Vagnild ved Trøndelag politidistrikt, opplyser til Adresseavisen tirsdag at de er sikre på at det var den savnede Rakavan Jeevaharan som ble funnet død - ca. to uker etter at han ble meldt savnet av familien.

Skal sikre etterforskningsmateriale

- Vi er ikke i tvil om det. Den som ble funnet hadde lik bekledning som den savnede. I tillegg ble telefonen og id-kortet til mannen funnet. Vi savner heller ingen andre, sier Vagnild.

Han opplyser at patruljen som rykket ut mandag, ikke opprettet en såkalt identifikasjons-sak. Det er prosedyre når politiet er usikker på hvem den omkomne er.

Familien til Rakavan Jeevaharan er varslet.

Den døde skal obduseres ved St. Olavs hospital i løpet av dagen.

- Vi håper å få svar på den foreløpige obduksjonsrapporten i dag, så vil den endelige komme om en stund, sier Vagnild.

- Hva skjer videre med saken?

- Det avhenger av hva obduksjonen viser. Vi skal nå sikre det vi har gjort av tekniske undersøkelser om det skulle dukke opp noe vi ikke er klar over i saken per dags dato, sier Vagnild.

En gåte

21-åringen forsvant natt til 15. august. BI-studenten fra Stavanger forlot da et fadderarrangement ved utestedet The Mint i Nordre gate i Trondheim sentrum rundt klokken 00.43.

Noen minutter senere, klokken 00.48 mottok søsteren en Facebook-messengermelding med beskjed om at han var på vei hjem til deres felles leilighet litt utenfor Trondheim sentrum.

21-åringen sendte åtte minutter senere en ny melding om at han var ved Elgeseter bru. Han kom imidlertid ikke hjem.

Etterforskningen av forsvinningssaken tyder imidlertid på at Rakavan, etter å ha vært i Nordre gate, gikk vestover – ikke mot Elgeseter bru. Hvorfor han valgte å ta denne ruten hjem, har vært en gåte for både familien og politiet.

To vitner meldte seg

Både politiets undersøkelser av hvilke basestasjoner som fanget opp signaler fra Rakavans mobil, og vitneobservasjoner har antydet at 21-åringen gikk mot Ila og Stavne.

Det første vitnet som meldte seg til politiet har opplyst at han så en person som kunne være savnede Rakavan ved Drillveita rett før klokken 01.00 den natten studenten forsvant.

300 meter lengre borte i Kongens gate ble personen deretter fanget opp av et overvåkningskamera. Ytterligere 400 meter lenger vest ble en ny observasjon gjort av et annet vitne.

Denne mannen har forklart at han ble passert av en person som gikk hurtig forbi ham og løp mot Osloveien. Det siste innslaget fra 21-åringens mobil var på en basestasjon ved Lerkendal klokken 01.26 denne natten.

Søkte i elva

På bakgrunn av disse opplysningene, valgte politiet å søke i Nidelva ved Stavne bru mandag. Dykkerne fra Trøndelag brann og redningstjeneste avsluttet letingen rett før klokken 16.00 mandag, uten å ha funnet noe.

Vel tre timer senere ble altså studenten funnet død lenger ned i elven.