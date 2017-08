Naziflagg hengt opp over tunnelinngang – E18 måtte stenges

Politiet ble varslet om saken av bilister torsdag morgen.

– Det hang et stort naziflagg – eller et flagg med hakekors – over tunnelinngangen. Vi valgte selvfølgelig å få det bort, men det hang veldig høyt oppe, så vi måtte få hjelp av brannvesenet, sier operasjonsleder Fredrik Landsverk Mo i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Tunnelløpet måtte stenges i 12–13 minutter mens flagget kunne fjernes med hjelp av en stigebil. Politiet har foreløpig ingen formening om hvem som står bak.

– Om det er snakk om alvorlige sympatier eller mer pøbelstreker er vanskelig å si. Vi har tatt beslag i flagget og skal gjøre videre undersøkelser, sier Mo.

Politiet fikk melding om saken klokka 6.10.