«Hvis du har opplevd eller vært vitne til misbruk eller oppførsel som på andre måter er uakseptabel, oppfordrer jeg deg til å rapportere dette».

Det skrev konsernsjef Sigve Brekke i et nyhetsbrev til Telenors ansatte den 20. november.

Han skrev dessuten at det dessverre ikke er grunn til å tvile på at seksuell trakassering også kan forekomme i Telenor.

Ekstra runder med de etiske retningslinjene

DNB og Telenor er blant de store, norske selskapene som har tatt ekstra runder blant ledere og ansatte i kjølvannet av avsløringene om seksuell trakassering i arbeidslivet.

Kommunikasjonssjef i Telenor, Kristine Meek, opplyser at selskapet i høst har gått ut med tydelig interninformasjon - både fra Brekke og Skandinavia-sjef Berit Svendsen - om etiske retningslinjer

I tillegg har Telenor skrevet under på IT-bransjens opprop #systemdown.

– Vi har hatt saker som omhandler seksuell trakassering i Telenor Norge, men det har ikke kommet frem noen nye saker som vi vet om i etterkant av #Metoo kampanjen, sier Meek.

Har hatt hendelser, vil ikke si hvor mange

Meek ønsker ikke å opplyse om hvor mange saker det har vært snakk om i Telenor. Men hun sier at ingen av tilfellene som er rapportert de siste årene, har vært av en slik karakter at Telenor har valgt å politianmelde.

– Men dersom en slik sak skulle oppstå, vil vi oppfordre medarbeideren til å anmelde forholdet og vi vil bistå i en slik prosess, sier Meek.

Hun sier alle ansatte må skrive under på etiske retningslinjer.

DNB har hatt etablerte retningslinjer før kampanjen startet, men har benyttet anledningen til å oppfordre alle som har opplevd trakassering internt i bedriften, om å melde fra om det.

Ansatte er også gjennom interne kommunikasjonskanaler blitt minnet om hvilke regler som gjelder på arbeidsplassen.

– Vi ser at vi nå har en god anledning til å trykke på litt ekstra når disse retningslinjene skal implementeres, sier HR-sjef i DNB Solveig Elisabeth Hellebust til Aftenposten.

Flere historier i internt forum

Kampanjen har skapt intern debatt i storbankens internkommunikasjon på Facebook@work.

– I dette forumet har det vært mye aktivitet. Noen har lagt inn innlegg om ting de har opplevd gjennom yrkeslivet, men det har ikke vært knyttet til DNB, sier Hellebust, som ikke kjenner til at det er blitt rapportert nye episoder med seksuell trakassering etter #metoo-kampanjen.

– Hva vet dere fra tidligere om omfang av seksuell trakassering i DNB?

– Vi finner det ikke naturlig å kommentere på enkeltsaker. Det er snakk om et lite omfang.

– Har det vært tilfeller som er blitt politianmeldt de siste årene?

– Jeg ser det ikke naturlig å kommentere enkeltsaker.

Advokat: Flere bedrifter tar grep nå

Aftenposten har vært i kontakt med arbeidsrettsjurister som opplyser om økt arbeidsmengde i ukene etter at kampanjen for alvor rullet inn over Norge med avsløringer om forhold blant annet i mediebransjen. Flere bedrifter går i gang med å lage og revidere regelverk for oppførsel og varsling.

– Kampanjen har definitivt bidratt til økt bevissthet om seksuell trakassering på norske arbeidsplasser, og økt vilje til å gjøre noe med det, sier arbeidsrettadvokat Christel Søreide i Wiersholm.

Hun peker på at flere er opptatt av at det er ledelsens ansvar å motvirke trakassering.

– Samtidig er de fleste arbeidsgivere også opptatt av den plikten de har til å håndtere denne type beskyldninger ryddig overfor den som beskyldes for å ha trakassert, sier Søreide.