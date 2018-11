Forsvarer: – Ludvigsen bestrider tiltalen

– Han er selvfølgelig skuffet over at det er tatt ut tiltale. Samtidig er han for så vidt innstilt på at det kan være greit å få denne saken lagt fram for retten, slik at han kan få forsvart seg, sier hans advokat Ulf E. Hansen til Nordlys.

Svein Harald Ludvigsen, tidligere fiskeriminister (H) og fylkesmann, har foreløpig ikke villet snakke med mediene. Onsdag ble det tatt ut tiltale mot ham.

– Han har så langt hatt et tilbaketrukket forhold til dette, så han er innstilt på å forklare seg og få dette fram i retten. Men det er klart at det er en belastning å få en slik tiltale mot seg, sier forsvareren.

Ludvigsen har hele veien bestridt anklagene, og at han har hatt seksuell kontakt med de tre fornærmede.

– Han bestrider tiltalen fullstendig, og erkjenner overhodet ikke det straffbare i dette, sier forsvareren.

Dette er saken

Den tidligere statsråden og fylkesmannen ble pågrepet 3. januar 2018. Han ble siktet for å ha utnyttet sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med en mann. En uke senere ble siktelsen utvidet til å gjelde utnyttelse av mindreårige i sårbar situasjon.

Etter fem uker i varetekt ble Ludvigsen løslatt. Han har ikke erkjent straffskyld.