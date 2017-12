Etter nesten 40 år og flere toppjobber i Forsvaret, NATO og FN, overtok Mood nylig som president i Norges Røde Kors.

Nå har fjorårets vinner av Fritt Ords Pris også skrevet bok om ledelse, der han tar et nådeløst oppgjør med norske politikeres «navlebeskuende og kortsiktig lederskap».

– Så mye politisk spill og så lite substans. Så store muligheter og så liten evne og vilje til å gripe dem, mener han.

Syndebukker

– At Erna Solberg inviterer politikere med konfronterende retorikk og skremselsbudskap til Kongens bord, skremmer meg mer enn Putins Russland, konstaterer den tidligere hærsjefen, som viser til uttalelser fra innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Bruker vi i dag muslimer og «de andre» som syndebukker for å slippe å se oss i speilet, spør han i boka «Ansvar – Ledelse er ingen popularitetskonkurranse».

– Det er i alle fall noen som gjør det, sier Mood til NTB.

– Jeg er enig med Mood i at lederskap ikke bør være en popularitetskonkurranse. Jeg har ikke noe behov for å være populær hos alle, heller ikke hos Mood, svarer Listhaug, som mener at det må en streng asylpolitikk og kontroll med innvandringen til for å sikre kommende generasjoner en bærekraftig velferdsmodell.

– Vi må tørre å diskutere også de vanskelige sakene, sier hun til NTB.

Mot og vilje

Mood etterlyser større mot og vilje til å gå løs på vår tids store utfordringer, selv om dette kan resultere i tap av velgernes gunst.

Mood etterlyser også større vekt på verdier i norsk utenrikspolitikk. Bildet av nylig avgåtte utenriksminister Børge Brende (H), smilende sammen med kong Salman i Saudi-Arabia tidligere i år, var et slående eksempel på at verdier viker for næringsinteresser, mener han.

– Et regime som holdes ved makten av ekstreme islamister, som etter all sannsynlighet bidrar med finansiering til IS. Et regime som praktiserer den mest kvinneundertrykkende samfunnsform i verden.

Skremmer med islam

– Dette regimet søker Høyre og Fremskrittspartiet samarbeid med, mens de skremmer med islam på hjemmebane. Årsaken er selvsagt enkel; markedsadgang for norske bedrifter som blant annet kan selge militært materiell til landet, konstaterer Mood.

Det viser at verdiene man snakker pent om på hjemmebane, underordnes når vi kommer ut, mener han.

– Erna Solberg på besøk i Kina, og Per Sandberg i Iran, begge med salg av fisk på agendaen, er andre eksempler. Dette er godt pragmatisk lederskap dersom lønnsomhet og økonomisk vekst skal redde verden, og vårt eksempel ikke betyr noe. Det er svakt lederskap dersom verdier fortsatt skal bety noe i utenrikspolitikken, mener han.

Statsminister Erna Solberg (H) ikke ønsker å kommentere kritikken fra Mood overfor NTB.

Ansvar

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg får også sitt pass påskrevet.

– Jeg er bevisst på å bringe eksempler fra begge sider av det politiske spektrum, sier Mood og understreker at kritikken ikke går på individ, men er ment som eksempler på hvordan lederskap i hans øyne bør utøves.

Mood stiller i den sammenheng spørsmål ved Stoltenbergs beslutning om ikke å gå av etter terrorangrepet mot Norge 22. juli 2011.

– Like åpenbart som at sittende statsminister hadde ansvaret for det som gikk galt den dagen, er det at hans regjering hadde ansvaret for at vi var for dårlig forberedt, mener Mood.

– Og ansvar kan ikke delegeres, sier han.

Passer godt i NATO

Ved ikke å gå av, sendte Stoltenberg et uheldig signal til framtidige ledere og gjorde det lettere «å velge bort viktige beslutninger og langsiktige tiltak, til fordel for det som ventes å gi politisk gevinst i morgendagens medier», mener han.

– Sympatiske og hyggelige mennesker, lette å like som Jens Stoltenberg, er ikke nødvendigvis mer effektive ledere enn Gro Harlem Brundtland, konstaterer Mood, som beskriver Brundtland som «uhøflig, brå og arrogant».

– Tvert imot er det vel kanskje slik at ledere som alltid søker kompromiss og viker unna de mindre populære beslutningene, er de svake lederne. De passer på den annen side godt i NATO, hvor konsensus, kompromiss og lite tydelig lederskap er akkurat det som etterspørres, mener Mood.

Heller ikke Stoltenberg ønsker overfor NTB å kommentere kritikken.