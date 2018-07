Det ble registrert hele 11.000 lynnedslag torsdag, opplyser Meteorologisk institutt. Det antente en rekke skogbranner flere steder i Sør-Norge. I grensestrøkene mellom Buskerud og Telemark tordnet og lynte det i perioder kraftig også fredag.

– Vi er i en kaosfase akkurat nå. Det hagler inn med meldinger om røyk og lynnedslag fra mange steder i vårt området nå, sa branninspektør Jan Robin Herregården i Kongsberg brannvesen til Laagendalsposten fredag ettermiddag.

Også en rekke andre steder ble det meldt om branner eller branntilløp. Brannfolk kjørte fra melding til melding for å undersøke og slå ned mindre branner, særlig i Telemark og Agder, ifølge NTB.

Vurderer vannbombefly

Norge er med i en fellesordning i EU (ERCC) for vannbombefly som kan brukes til å slukke skogbranner.

– Vi har sendt et forvarsel dit om at situasjonen er krevende, og at vi muligens vil trenge bistand på kort varsel. I denne sammenhengen er kort varsel 24 til 48 timer, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Et slikt forvarsel ble også sendt da det var store branner i Lærdal, på Frøya og i Flatanger vinteren 2014. Men dersom det blir sendt en anmodning, vil det være første gang at det brukes vannbombefly fra ERCC i Norge.

Vil fortsette

Den store skogbrannfaren og tordenværet vil fortsette gjennom helgen og inn i neste uke, opplyser Meteorologisk institutt.

– Det er en god del tordenaktivitet i dag, men det vil nok roe seg litt i kveld. Men så er det ventet at det blir mer i morgen. Slik vil det fortsette, sier vakthavende meteorolog Frode Hassel til Aftenposten fredag ettermiddag.

Foreløpig er det ingen tegn på at værforholdene som fører til de mange skogbrannene, vil endre seg.

– Dette er ganske sikre varsler. Så på kort sikt er det ingen omlegginger. I helgen vil det bli bygevær og kraftig torden, med finvær innimellom, sier Hassel.

Knusktørr bakke

Det er stor eller meget stor brannfare på nesten hele Sør- og Østlandet. Også på Vestlandet er det meldt om en rekke branner.

Mannskapene som fredag slukket branner ved Notodden, sier til Aftenposten at det er vanskelige forhold fordi det kan brenne i vegetasjonens rotsystemer og så blusse opp igjen.

Noen steder må en grave for å forsikre seg om at brannen ikke sprer seg under torven. Det gjenstår flere dagers etterslukking før en kan være sikker på at brannen ikke blusser opp igjen, selv om det kommer en del byger.

– Helt lokalt kan slike byger hjelpe litt på, men det er ikke sammenhengende regn over store områder. En nedbørsfront over tid ville vært bedre, for da hadde vannet rukket å trekke inn i jordsmonnet. Nå er det så tørt at bakken ikke rekker å absorbere vannet, det renner bare vekk når det kommer så mye på kort tid, sier Hassel.

DSB: En situasjon vi ikke har opplevd før

– En slik situasjon er det ingen med lang hukommelse og lang erfaring som kan huske at vi har hatt. Det er en helt ekstrem situasjon at vi har så tørre forhold kombinert med lyn og torden, sier avdelingsdirektør Pedersen i DSB.

I dag har det vært 17 helikoptre som har deltatt i slukningsarbeid rundt om i landet. I morgen vil ytterligere fire helikopter bistå.

– Dermed blir det 21 helikoptre i drift i morgen. Det er nok en ny rekord. Det er også noen av pilotene som begynner å slå sine personlige rekorder i antall branner slukket, sier Pedersen.

Foreløpig er samtlige av helikoptrene sivile. Forsvaret har to maskiner på timeberedskap på Rygge, og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) er varslet om at det kan bli behov for bistand.

– I ordningen vi har med Forsvaret er kravet at alle sivile ressurser først er uttømt. Derfor venter vi med å be om bistand, men vi har det under vurdering, sier Pedersen.

Setesdal: «Meget vanskelig situasjon»

Brannvesenet og helikoptre jobbet fredag blant annet med å slukke flere branner i Setesdalen i Agder. Blant annet i Sordal i Bygland, samt Ljosådalen og Bordalen i Bykle.

– Det er fortvilende, og en meget vanskelig situasjon. Terrenget der det brenner, er veldig kupert, noe som gjør det ekstra vanskelig, sier Bykle-ordfører Jon Rolf Næss til Fædrelandsvennen.

Øst 110-sentral, som dekker Follo, Østfold og Romerike, hadde det også travelt fredag:

– Vi sjekker ut meldinger om mange branner, sier vaktleder Roger Andersen til Aftenposten.