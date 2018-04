Clinton vil lokke Solberg med på nye klima-initiativ

Clinton var invitert til middag i statsministerboligen onsdag ettermiddag. Utgangspunktet var at han var på forretningsreise i Europa og ønsket å legge turen innom Oslo.

Solberg beskriver det som en hyggelig, uformell middag, hvor de to snakket om prosjekter hvor Norge har samarbeidet med Clinton-stiftelsen direkte og via internasjonale organer.

Den tidligere presidenten ba ikke om penger, og Solberg lovte heller ikke bort noe. Men han hadde flere nye prosjekter i tankene – spesielt rundt klimatiltak og energiforsyning i små, utsatte land i Karibia.

– Dette er spennende spørsmål, men det er for tidlig å si om vi skal gå inn i noe av dette. Det er ideer brakt over bordet, og det tar lang tid før det blir en realitet, sier Solberg til NTB.

Vil utvide samarbeidet

Hun synes Clinton har mange gode ideer når det gjelder hvordan man kan utvikle internasjonalt samarbeid på området.

– Han har et poeng i at vi kanskje kan bidra med mer til land som er små, hvor vi kan være med på en mer helhetlig tilnærming til klima- og energispørsmål, sier statsministeren.

Norge har tidligere samarbeidet direkte med Clinton Foundation om temaer som gjelder helse og mødrehelse, men disse initiativene er i ferd med å bli avviklet. Framover er det mer sannsynlig at samarbeidet skjer via internasjonale organisasjoner i stedet for at stiftelsen får penger direkte fra Norge, ifølge Solberg.

Stiftelsen arbeider blant annet med økonomisk utvikling, verdenshelse, jenter og kvinners rettigheter og klimaendringer.

– Elsker Oslo

Clinton ankom statsministerboligen etter å ha spasert gjennom Oslo sentrum fra Grand Hotel, ifølge VG. Med på spaserturen var blant andre tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, som benyttet muligheten til å snakke med den tidligere presidenten om situasjonen i Syria og andre internasjonale spørsmål.

Til VG sier Clinton at han elsker Oslo og gjerne ville komme innom siden han likevel var på forretningsreise i Danmark. Solberg og Clinton møttes også i 2015, da han var på et lignende besøk her i landet.

Under middagen ble det god tid til å diskutere hendelser i internasjonal og amerikansk politikk. Selv om han ordla seg diplomatisk, ga han uttrykk for bekymring over den proteksjonistiske linjen president Donald Trump har lagt seg på og sannsynligheten for en handelskrig med Kina, ifølge Solberg.

– Det er alltid interessant å høre analyser fra andre ut fra det ståsted de har. Samtidig er tidligere amerikanske presidenter flinke til å ikke sette sin nåværende president i forlegenhet i det de sier, avslutter Solberg.