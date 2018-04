Politiet om rasfaren i nord: – Hold dere hjemme!

– Det er en sjelden og ekstrem situasjon som vil prege Nordland i helga. Redningsledelsen har i dag vært samlet sammen med Hovedredningssentralen Nord-Norge for å være best mulig rustet for denne situasjonen, sier visepolitimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt.

Ifølge Kløkstad er skredfaren så stor at det kan komme til å gå både jord- og snøskred hvor som helst – også på steder hvor det normalt ikke er fare for skred.

– Vi har derfor en krystallklar beskjed til befolkningen: Hold dere hjemme i helga, sier visepolitimesteren.

Faregrad 5

Både på Helgeland og Svartisen er nå faregraden 5, noe som varsles når det er meget stor fare for snøskred. Det er faren for våte flakskred som førte til at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) torsdag ettermiddag meldte dette for lørdag. Varslet inkluderer området fra Beiarn, Gildeskål og sørover i Nordland.

For torsdag og fredag er faregraden 4 de fleste steder der det er rasfare i Nordland og Troms, mens det er avtagende rasfare i Troms lørdag.

I Trollheimen på grensen mellom Nordmøre og Trøndelag meldes det om betydelig skredfare lørdag. Det samme varsles for Indre Sogn fredag. Også her dreier det seg om våte flakskred.

Følger situasjonen

Ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge er snødekkeoppbyggingen dårlig i hele Nord-Norge, med markante og svært utbredte vedvarende svake lag.

Visepolitimester Heidi Kløkstad sier at både politiet og Hovedredningssentralen følger situasjonen nøye. Hun understreker at skredfaren også er veldig stor nord i Nordland.

Svært sjeldent

Seksjonssjef Rune Engeset i NVE sier til NRK at det er første gang de tar i bruk den høyeste faregraden etter at snøskredvarslingen startet i 2013.

– Faregrad 5 er en veldig sjelden og ekstrem situasjon. Vi venter at skred vil kunne gå mye lengre enn noen gang før, og det vil også kunne forekomme skred der det ikke har gått skred før, sier han.

Han sier at snøskredfare som er så prekær som den er nå, kun forekommer om lag hvert tiende år. Årsaken er et svakt snødekke med mange svake lag.

– Vi regner med at det vil kunne gå skred både over veier og i skredutsatt bebyggelse. Der er det slik at lokale beredskapsmyndigheter må vurdere behovet for evakuering, sier Engeset.