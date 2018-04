Hareide viste i Stortingets muntlige spørretime onsdag til at de som ikke passer inn, allerede i dag blir sortert bort.

– Moderne medisinsk teknologi kan føre at det ikke blir født mennesker med Downs syndrom i fremtiden. Vi vet at ni av ti blir sortert bort før de blir født, også i vårt eget land, sa Hareide.

– Hvis vi begynner med Downs syndrom, hvor skal vi da ende? spurte han.

Hareide ville vite hva som er regjeringens visjon for kampen mot sorteringssamfunnet.

– Mange har et ønske om å få barn

Solberg tok til orde for å gruppere de mange spørsmålene innen bioteknologi-diskusjonen i to bolker, nemlig et ønske mange har om å få barn på den ene siden, og sorteringssamfunnet på den andre.

– Jeg føler at de spørsmålene som ble tatt opp på Høyres landsmøte, sorterer under det første punktet, nemlig at mange har et ønske om å få barn, sa hun, og uttrykte stor forståelse for dette ønsket.

Høyre åpnet på sitt landsmøte i tillegg til eggdonasjon også for assistert befruktning for enslige.

Venstre gikk sist helg enda et skritt videre og åpnet for eggdonasjon også for enslige.

Skal behandles av Stortinget

I begynnelsen av mai skal helsekomiteen på Stortinget behandle en stortingsmelding om bioteknologi og ta stilling til spørsmålene om Norge skal tillate eggdonasjon, surrogati og assistert befruktning for enslige.

KrF er sterkt mot dette, mens det kan ligge an til flertall på Stortinget både for donasjon av egg og at single kvinner skal kunne få assistert befruktning.