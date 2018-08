Sommerværet blir med minst én uke inn i september

Vi går inn i første helg i september, og lørdag er høsten offisielt i gang. Men været viser fortsatt sensommer, og ifølge Meteorologisk institutt kommer det trolig til å fortsette i flere uker fremover.

– Vi får en veldig bra helg for hele landet, varmest blir det for Sør- og Østlandet som får temperaturer rundt 20 grader på dagen, sier Magni Svanevik, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Hun forteller at vi må ned i dager med gjennomsnittstemperaturer mellom null til ti grader før man værmessig definerer at det er høst.

Bjørge, Stein

Sommertemperaturene fortsetter

Det vil si at vi etter værdefinisjonen kan vente oss sensommer flere uker fremover.

– Slik det ser ut nå vil vi få temperaturer opp mot 20 grader også utover neste uke for Sør- og Østlandet. Det vil være mye sol, men også noe nedbør, sier Svanevik.

Seniormeteorolog ved Storm Geo, Stig-Arild Fagerli, mener prognosene de siste dagene har endret seg fra høstlig med skyer, sur vind og nedbør til varmere temperaturer og mindre nedbør.

– I det store og hele er det mye mer som minner om sommer enn høst når jeg ser på prognosene fremover.

Bjørge, Stein

Bjørge, Stein

Høytrykk på høytrykk

Fagerli forteller at det er to til tre høytrykk på vei, og at tendensen minner litt om den vi hadde i sommer: Påfyll av nye høytrykksrygger som fortrenger nedbør og gir godt vær over lang tid.

– Det ser ut til at vi på grunn av disse høytrykkene som kommer etter hverandre kan vente oss mye godt vær de nærmeste ukene, selv om langtidsprognosene er usikre, sier Fagerli.

Bjørge, Stein

Værhøsten lar vente på seg

Det blir imidlertid nokså kjølig om nettene og tidlig morgen, med under ti grader, men det ser ikke ut som det vil komme minusgrader om nettene med det første.

Magni Svanevik forteller at vi trolig må helt ut i slutten av september før gjennomsnittstemperaturen på dagtid kryper under 10 grader for Sør- og Østlandets del.

I følge kalenderen er det høst i morgen. Vi har derimot en annen definisjon: Når døgnmiddeltemperaturen er mellom 0 og 10 grader, og synkende, da er det høst 🍃 Finn ut når høsten kommer til deg: https://t.co/yMoItJHziT #Norge pic.twitter.com/KYcD4XFxPY — Meteorologene (@Meteorologene) August 31, 2018

Varm start på september

– Ser det ut til at vi får en unormal varm september-start?

– Ja, for den første uken i september ser det ut som Sør- og Østlandet vil ligge litt over normalen med dagtemperaturer mellom 15–20 grader, sier Svanevik.

Normalen for hele septembermåned ved Blindern værstasjon i Oslo er 10,8 grader.

Klimaendringer gir mer ekstremvær. Hva slags vær kan vi vente oss fremover?

Den første uken av september skiller seg imidlertid ut med langt varmere vær enn det som er vanlig utover i september. En gjennomgang av antall dager med 20 grader eller mer i hovedstaden første uke i september, viser at det er nokså vanlig med varmt vær i overgangen august/september.

– I seks av de siste 17 årene har mer enn halvparten av de ti første dagene i september ligget på eller over 20 grader, forteller klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Anne Solveig Andersen.

– Det er altså ikke helt unormalt med en slik september-uke vi nå går i møte.

Vil få mer nedbør om høsten

Både våren og sommeren 2018 ga varmerekorder over hele landet, men ifølge klimaforskeren vil ikke rekordsommeren påvirke høsten.

– Det er ingen automatikk i at været om våren og sommeren påvirker været om høsten. Det vi vet er at klimaendringene fører til mer ekstremvær, og det vil for høstens del bety at det blir mer nedbør i årene fremover, sier Andersen.