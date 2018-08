- Sentralstyremøtet gir partiledelsen tillit, og også til Geir Jørgen Bekkevold, sa partileder Knut Arild Hareide etter sentralstyremøtet torsdag. Før han kastet seg inn i en drosje la han til at ledelsen i partiet har «undervurdert sprengkraften i saken.»

Og saken den dreier seg om at Geir Bekkevold, som er ordinert prest og KrFs fremste familiepolitiker på Stortinget, på fritiden viet KrFs lesbiske kommunikasjonssjef.

Hareide rakk også å forsikre om at saken ikke innebærer noen politisk endring fra KrFs side.

Krav om at Hareide må gå av

Det har stormet i partiet etter den omtalte vielsen. Flere har meldt seg ut, og flere har tatt til orde for at han burde fratas vervet som KrFs familiepolitiske talsmann.

Fra KrF-bastionen Kristiansand har det også kommet krav om at Knut Arild Hareide må gå av som leder fordi han forut for sentralstyremøte torsdag tydelig ga uttrykk for at han hadde full tillit til Geir Jørgen Bekkevold.

Selvkritisk sentralstyre

Hareide opplyste at det var et selvkritisk sentralstyre som diskuterte saken. Også KrFs landsstyre ble koplet inn i den etterhvert svært vanskelige saken for partiet.

– Det var for å få en fot i bakken, sier en kilde i sentralstyret til Aftenposten. Samme kilde ga uttrykk for at ingen i sentralstyret fremmet forslag om at KrFs familiepolitiske talsmann burde byttes ut. Forslag om det har kommet fra bl.a. partiets fylkesleder i Vestfold.

Hareide om striden etter vielsen av homofile: - Jeg undervurderte sprengkraften i saken

Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Utmeldelser og innmeldelser

Tall KrF offentliggjøre tirsdag viste at 105 har meldt seg ut etter den omdiskuterte vielsen. 82 av utmeldelsene begrunnes med en politisk protest, mens 23 har meldt seg ut uten begrunnelse. I samme periode hadde 38 meldt seg inn.

I dag opplyser KrFs kommunikasjonsavdeling at ytterligere 30 har meldt seg inn uten at Aftenposten har fått oppdaterte tall på om det også er blitt flere utmeldelser.

Dagen-redaktøren: – Den største krisen på mange tiår

Redaktøren i avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, betegner saken som kanskje den største krisen KrF har vært i de siste tiårene.

– Den har stort skadepotensial, ruller videre og blir verre for hver dag som går.

– Men partiet får innmeldelser etter denne saken også, ikke bare utmeldelser?

– Det er Hareides dilemma. Han taper velgere og tar risiko uansett hva han gjør, sier Selbekk.

- Men slik jeg ser det, er risikoen større på den konservative siden av partiet enn på den andre siden, sier han.

Mener han har handlet uklokt

Før dagens sentralstyremøte spådde et medlem av sentralstyret at styret ville være delt i to i synet på om Bekkevold har gjort noe dumt.

Blant dem som er kritiske til Bekkevolds opptreden, er det både tilhengere og motstandere av ny ekteskapslov. Felles for dem alle er at de mener vielsen skaper problemer for KrF.

De sterkest kritikerne mener det Bekkevold i praksis har gjort som prest, kolliderer med den delen av KrFs program som fremhever ekteskapet mellom kvinne og mann. Når Bekkevold da er familiepolitisk talsmann, mener de han har handlet uklokt.

Beklager at folk har meldt seg ut p.g.a ham

– Jeg synes det er veldig leit at så mange har valgt å melde seg ut av partiet og at de oppgir meg som årsak til det. Det kjenner jeg er ganske tungt å bære. Jeg skulle selvsagt ønsket at de ikke gjorde det. Og det er jeg lei meg for, sier Bekkevold selv til Aftenposten.

– Partiet har også fått innmeldinger. Kan du ta æren for dem?

– Hva som er årsaken bak innmeldingene har ikke jeg undersøkt. Det vet jeg ingenting om, men jeg er glad for at folk melder seg inn i KrF. Vi trenger støttespillere, medlemmer og tillitsvalgte som tror på prosjektet vårt.

Gir uttrykk for to syn i programmet

KrFs landsmøte i fjor endte med et slags kompromiss om hva det skulle stå i programmet om den nye ekteskapsloven. Fra ulikt hold i partiet trekkes det frem ulike formuleringer for enten å støtte eller å kritisere Bekkevold.

Ifølge programmet har «ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne» dype røtter i tro og tradisjon.

– KrF vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst, sies det.

Men det står også at KrF «anerkjenner at mennesker er ulike og respekterer at de tar ulike valg for sine liv» og at KrF har «et ansvar for å sikre andre former for forpliktende samliv mellom to voksne og ivareta barn og voksnes juridiske rettigheter uavhengig av samlivsform.»