Brannsjefen: – Vi har kontroll på skogbrannen i Birkenes

– Jeg sitter med et lite smil om munnen. Dette er tredje dagen med en formidabel innsats fra alle mannskapene våre på bakken og brannhelikoptrene, og for noen få timer kunne jeg fastslå at vi hadde kontroll, sier brannsjef Jan Røilid i Kristiansands-regionen brann- og redning (KBR) til NTB søndag kveld.

Skogbrannen har herjet i et område på minst 200 mål innenfor fylkesvei 251 på Vindlandsheia, mellom Birkeland og Grimstad, siden torsdag.

Røilid sier det fortsatt gjenstår mye arbeid, men at mannskapene nærmest går og koser seg med senkede skuldre, og at jobben nå kun dreier seg om etterslukking. Planen som ble lagt natt til fredag har man kunnet følge helt fram til skogbrannen ble erklært under kontroll på søndag.

Brannen hoppet

Både mannskaper fra kristiansandsregionen og Grimstad har deltatt i slukkingsarbeidet, med god hjelp fra bønder og folk som jobber i eller har tilknytning til skogen.

– I tillegg må jeg berømme staten som har stilt med to formidable leveranser i form av Sivilforsvaret og skogbrannhelikoptre. Jeg har fått det jeg har bedt om, og det har gjort at vi har kommet mye raskere fram til en modus der vi har mulighet til å håndtere parallelle hendelser, sier brannsjefen.

Det har vært flere branner i både Aust-Agder og nabofylket Telemark i helgen, men mannskapene har sluppet unna en ny skogbrann av et omfang lik den på Vindlandsheia.

Selv om det har vært enklere atkomst til skogbrannen her enn for brannmannskapene i Setesdal og Sirdal, har vinden vært en enorm utfordring.

– Vi hadde en veldig stor utfordring i startfasen på torsdag da veldig sterk vind førte til at brannen hoppet – glør fløy 250 til 300 meter med vinden og startet nye branner bak fronten vi hadde gått inn med mannskaper i. Heldigvis fikk vi stanset dem, sier Røilid.

Trolig menneskeskapt

Direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er oppgitt over at det nærmest daglig oppdages branner som trolig har startet som følge av bålbrenning og grilling. Årsaken til brannen på Vindlandsheia er foreløpig ukjent, men Røilid er rimelig klar på at den må ha vært menneskeskapt.

KBR

– Det er vanskelig å si hva det er det som startet denne brannen, men vi har ikke hatt lyn og torden i denne perioden, og det er heller ikke elektriske ledninger her, som vi ser har startet andre branner nede hos oss. Vi har sett rester menneskelig aktivitet, det ligger gamle bål her, og det er ikke utenkelig at det er årsaken. Hvis det er menneskelig aktivitet inne i et slikt område, da er det en uvettig handling, fastslår brannsjefen.

Allerede fredag morgen tok brannvesenet i Kristiansand kontakt med ferjeselskapene for å få dem til å informere turistene om forbudet mot grilling og bålbrenning.

Både brannvesenet og politiet er fortvilet over at turister fyrer opp både bål og grill i den knusktørre skogen.

Friskmeldt mandag

Det meste av skogbrannområdet på Vindlandsheia er trolig friskmeldt allerede i løpet av mandag. Da gjenstår et omfattende arbeid med å få ned slanger og alt utstyr som skal rengjøres.

– Det tar nok fire dager til vi har fått ned det meste av materiellet, og det gjenstår mange timer med slangevask. Mediene stopper gjerne å skrive om brannene når flammene er slukket, men da er vi egentlig bare halvveis i jobben, sier Røilid.