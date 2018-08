Terrortiltalt norsk-iraker hevder han ville infiltrere IS

Når rettssaken starter torsdag morgen, kommer den 51 år gamle mannen til å nekte straffskyld. Han mener å ha en forklaring på hvorfor han uttrykte støtte til IS på nettet i perioden frem til han ble pågrepet på jobb hos Aker Solutions på Fornebu i mai 2015.

– Min klient mener at utsagnene er tatt ut av sin sammenheng. Han vet at han har vært med i noen nettforum knyttet opp imot dette, og at han kan ha skrevet noe tilsvarende. Men i den grad han har gjort det, er det ut ifra hans agenda om å infiltrere IS, sier mannens forsvarer, Brynjar Meling, til NTB.

Påtalemyndigheten mener at mannen deltok i diskusjoner på jihadistiske nettsteder om hva IS skulle gjøre med en jordansk pilot som ble tatt til fange i 2014. 51-åringen skal ifølge tiltalen ha foreslått at piloten burde drepes med en bestialsk henrettelsesmetode.

I tillegg er norskirakeren tiltalt for å ha kommet med råd om hvordan man kunne true helikopterpiloter som jobbet for Assad-regimet i Syria, samt å ha delt en bombeoppskrift i et jihadistisk forum.

– Ingen fundamentalist

Meling mener at innleggene ikke er straffbare, og kommer til å be om full frifinnelse.

– Det er ingen muslimsk fundamentalist dere vil møte i retten, sier han.

Statsadvokat Frederik G. Ranke tegner imidlertid et annet bilde av 51-åringen.

– Vi ser alvorlig på en person som aktivt støttet IS. Og selv om oppfordringene handler om ting som skulle skje i utlandet, er det alvorlig at han identifiserer seg med en slik gruppering, sier han til NTB.

– Kan ikke få i pose og sekk

I avhør har ingeniøren nektet for at han har skrevet flere av innleggene han er anklaget for. I 2016 snakket han imidlertid ut i en lang artikkel i Morgenbladet, hvor han for første gang forklarte at han hadde engasjert seg på nettet for å infiltrere IS.

Statsadvokaten håper at 51-åringen kan utdype dette i retten.

– Han har gitt signaler i en avisartikkel om at han har prøvd å infiltrere IS fra innsiden for å prøve å ødelegge IS. Vårt syn er at han må bestemme seg for om det er slik – eller om det er slik at han ikke har skrevet det. Han kan ikke få i pose og sekk der, sier Ranke.

– Ville posisjonere seg

Meling sier at hans klient ikke har lagt skjul på at han støttet IS.

– Men han har forklart at han hadde en agenda og ønsket å posisjonere seg for at IS kunne bli en slags destabiliserende faktor. Han har uttrykt seg støttende til IS for å komme i posisjon i forhold til dem, sier Meling og avviser at hans klient har hatt «terrorhensikt».

Mannen ble pågrepet på jobb på Fornebu i 2015. Arbeidsgiveren hadde oppdaget mistenkelig aktivitet i diverse nettforum og varslet PST.