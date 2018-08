Tørr sommer vil gi krokete grønnsaker i butikken

Den varme og tørre sommeren har ført til lavere produksjon av grønnsaker enn vanlig. Avlingene er blitt mindre og mye har blitt modent på samme tid, melder NRK. Nå varsler grønnsaksgrossisten Bama at de kan bli nødt til å senke kravene og sende mindre pene grønnsaker ut på markedet.

– Vi kan forvente flere krokete gullrøtter og solbrente løk, som ikke har noe å si for spisekvaliteten. Det håper jeg også forbrukerne aksepterer, sier Espen Gultvedt som er norskansvarlig i Bama.

Bama er i ferd med å innhente informasjon hvilke konsekvenser tørken har gitt for kvaliteten på grønnsakene.

Under et møte i Bondelagene i Oppland og Hedmark torsdag ettermiddag gikk bøndene samlet inn for at kravene til estetikk i grønnsakshyllen må lempes på etter ekstremsommeren.

– Vi må ha en større toleranse for hvordan grønnsakene ser ut, sier leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag til Ringsaker Blad.

– Produksjonen blir redusert i forhold til et normalår. Det er også situasjonen i hele Nord-Europa, så det er ikke bare å importere.