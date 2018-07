Et høytrykk som har ligget stabilt over landet har medført sol og høye temperaturer. At et høytrykk ligger så lenge og ikke blir påvirket av lavtrykk fra kysten, er uvanlig.

Norge ligger mellom to klimasoner: den varme sentraleuropeiske og den arktiske. Begge klimasonene kan ha relativt stabilt vær i lengre perioder, men Norge som ligger midt mellom disse sonene, blir påvirket av begge og får ofte ustabilt vær som flytter seg raskt.