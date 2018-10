Én omkom i frontkollisjon i Oppland

Politiet Innlandet meldte om ulykken på Twitter klokka 23.10 fredag kveld.

– Det vi vet så langt er at det var to personbiler som kolliderte front mot front på Gausdalsvegen ved Tollersrud. Vi har ingen årsak til ulykken foreløpig. I den ene bilen var det en person, fører av bilen, som omkom. Vi kjenner ikke vedkommendes identitet, og det prioriteres nå å finne ut hvem dette er og få varslet pårørende. I den andre bilen var det to personer, en person i slutten av 30-åra og en i midten av 20-åra. Begge er kjørt til Lillehammer sykehus med ukjent skadeomfang, sier operasjonsleder Pål Andersen til NTB.

Heller ikke de to skaddes pårørende er varslet. En ulykkesgruppe fra Statens vegvesen er på vei til stedet. Trafikken på Gausdalveien er sperret i begge retninger inntil videre.