(Stavanger Aftenblad): Onsdag formiddag opplyser politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt at politiet har opprettet sak etter at en person tok over talerstolen i bystyresalen.

– Vi vil etterforske om dette er en straffbar ordensforstyrrelse, sier politimesteren til Stavanger Aftenblad.

Avbrøt møtet

Det var under bystyremøtet mandag det skjedde.

Rundt 50 bom-motstandere gikk inn i bystyresalen. En representant for aksjonen, Jan Ove Sikveland, inntok talerstolen, og ble stående, til tross for flere oppfordringer fra ordfører Christine Sagen Helgø og en vekter om å gå ned igjen.

Ordføreren viste til at regelverket ikke tillater slike aksjoner i bystyresalen.

Ordføreren valgte da å avbryte møtet, mens Sikveland tok ordet og sa noen ord om demonstrantenes frustrasjon med de nye bomringene.

Lyden til høyttaleranlegget ble så kuttet.

Demonstrantene sto og ropte slagordet sitt et par minutter, og laget sirenelyder med en megafon.

Fakta: Ordensforstyrrelse Straffeloven paragraf 181 Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig adferd forstyrrer a) den alminnelige fred og orden, b) lovlig ferdsel, c) omgivelsenes nattero, eller d) omgivelsene på et sted hvor han uberettiget forblir tross pålegg om å fjerne seg. På samme måte straffes den som i selvforskyldt rus forulemper eller volder fare for andre.

Vurderer å anmelde

Tirsdag opplyste ordfører Christine Sagen Helgø at forholdet blir vurdert anmeldt til politiet. Det skal være første gang i manns minne at noe lignende har skjedd i et kommunalt møte i Stavanger.

Helgø sier aksjonen, etter hennes mening, er totalt uakseptabel.

– Ingen kan gå inn i et bystyremøte, som er byens øverste demokratiske møte, og ta ordet uten videre. Jeg har vært med i politikken siden 1999 og har aldri opplevd noe lignende, sa Sagen Helgø tirsdag.

Kritiske professorer

Professor i jus ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, sier at bompengeaksjonistene som inntok mandagens bystyremøte kan straffes for ordensforstyrrelse.

– Dette er en straffbar ordensforstyrrelse av et lovlig møte, sa Bernt til Aftenbladet tirsdag.

Professoren kjenner ikke til andre eksempler i nyere tid på at man på denne måten har prøvd å hindre et kommunestyre å utføre sine oppgaver etter loven.

– Dette er en helt uakseptabel og udemokratisk fremgangsmåte, sier han.

Førsteamanuensis ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad, mener det ikke er helt uvanlig at demonstrasjoner forstyrrer møter som er anspente. Han er enig med Bernt i at det er en uting.

– Om det hadde skjedd hver gang ville det ha skapt problemer som endret den åpenheten vi er vant til. Da måtte de begynne med vakter og sett på hvem de slapp inn på de åpne møtene. Prinsipielt er det dumt, for det ville ha økt avstanden mellom innbyggerne og politikerne, mener Tuastad.

Støtter aksjonen

Sigurd Sjursen, som startet protestgruppen «Bomfritt Jæren – nok er nok», sier til Aftenbladet at han har forståelse for aksjonen som nå etterforskes av politiet.

– Jeg har forståelse for at folk er frustrert når de opplever at politikerne ikke ønsker å møte folket. Da møter folket politikerne, sa han til Aftenbladet tirsdag.

Under mandagens demonstrasjon satt han selv på galleriet i bystyresalen.

Aftenbladet har foreløpig ikke fått kommentarer fra Jan Ove Sikveland.