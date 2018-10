– Hareide kaller inn til ekstraordinært møte i KrFs landsstyre mandag ettermiddag

Generalsekretær Hilde Frafjord Johnson sendte ut innkallingen søndag kveld, opplyser kilder til avisa.

– Det innkalles til ekstra landsstyremøte på telefon i morgen, om prosedyrer for delegatvalg fra årsmøtene, står det i innkallingen, som er sendt ut på tekstmelding.

Overrasket Hareide

Møtet skal handle om prosedyrer for valg av delegater til partiets landsmøte 2. november. Én av tre på fylkesårsmøtet i Rogaland KrF lørdag stemte for Hareides råd om å gå inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men under valget av delegater fikk kun den Hareide-vennlige fylkesordføreren Solveig Ege Tengesdal plass i delegasjonen på 16.

Et forslag om å velge etter forholdstallsprinsippet ble stemt ned. Det ville gitt fem «røde» delegater fra KrFs største fylkeslag på det ekstraordinære landsmøtet.

– Jeg er overrasket over at Rogaland KrF velger å ikke lytte til et råd fra hele partiledelsen om å gjøre hva de kan for å sørge for at begge sider blir representert på landsmøtet. Rogaland sender et signal til resten av partiet som jeg håper ikke lyttes til, uttalte Hareide til NTB kort tid etter valget av landsmøtedelegater.

Partikvinnene delt

Søndag behandlet KrF Kvinner (KrFK) saken. Seks av de tolv de sender til landsmøtet, vil forbli i opposisjon. Tre delegater vil inn i den sittende regjeringen, mens tre andre vil gå inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det opplyste KrFKs nyvalgte leder Oddbjørg Minos til NTB søndag kveld.

– Gledelige nyheter fra KrFK! Jeg gleder meg over at de viser respekt for alle syn, og lar det gjenspeile delegasjonen. Jeg er også positivt overrasket over at så mange delegater vil støtte mitt råd om sentrum-Ap. Det er mange som heier på en ny retning for landet vårt, skrev partileder Hareide på Facebook etter KrFK-møtet.

KrFU-leder slår tilbake

Rett før helgen gikk det også ut en epost fra partiledelsen til fylkeslederne med oppfordring om å velge delegater som speiler mindretallet.

Dette får KrFU-leder Martine Tønnessen til å slå tilbake. Hun støtter nestledernes råd om å forsøke regjeringssamtaler med Høyre, Frp og Venstre.

– Det er for sent å forsøke å endre spillereglene nå. Det blir bare rart. Dessuten har mange lokallag allerede lagt seg på «vinneren tar alt» når de har stemt fram delegater til fylkesårsmøtene, sier hun til NTB.