NRK: Norske elever beskriver tortur ved skole i Somalia

– Skolen har et eget torturkammer. Det var der vi ble lenket, og pisket, sier den norsksomaliske gutten «Hassan», til NRK, som har møtt ham på et hotellrom et sted i Afrika.

Han er en av minst åtte elever som har gått på skolen «Gargaar», får NRK opplyst. Skolen ligger i en bydel delvis kontrollert av ekstremistgruppen al-Shabaab i Mogadishu. Minst to av elevene skal være mindreårige, og minst tre norske elever går der nå, etter det NRK kjenner til.

De har snakket med fire elever som gikk på skolen, der det var rundt 100 elever fra Europa, USA og Canada. Flere av dem beskriver torturrommet de ironisk har kalt «City Plaza» etter Mogadishus fineste hotell.

– Når du er i «City Plaza» er du ingenting. Du er ikke et menneske. Hvis du skal tisse og bæsje, må du gjøre det rett på gulvet. Det er det verste jeg har opplevd i mitt liv, å bli slått og føle meg som ingenting, sier «Guleed», en annen norsk elev som nå er trygt hjemme i Norge.

– Fra vondt til verre

Hassan Ali Omar er daglig leder i organisasjonen Info123, som skolerer somaliske foreldre i å hjelpe andre foreldre som sliter med barneoppdragelse og integrasjon i Norge.

Han mener somaliske foreldre tenker at de gjør det beste for barna sine når de sender dem på koranskole i Somalia.

– Men egentlig går det fra vondt til verre når de gjør det, sier han.

– Foreldrene er bekymret for at barna skal droppe ut av norsk skole og kanskje starte en kriminell løpebane. Mange tror løsningen er å sende dem til Somalia på koranskole, men der risikerer de samme barna å bli torturert, slik NRK har påvist. Foreldrene forsøker altså å redde barna fra noe som oppleves som vondt, men ender opp med noe som er enda verre, sier Omar.

Ber somaliske foreldre om å stanse praksisen

Hassan Ali Omar henstiller til alle somaliske foreldre om å la være å sende barna på koranskoler i Somalia.

– Det er mange grunner til det. Dette dreier seg om norske barn som er født og oppvokst i Norge og som ikke har noen forbindelse med Somalia. Det blir helt galt å sende dem dit. Dernest, hvis foreldrene vil sende barna til en koranskole, så kan de sende dem til en koranskole i Norge.

Espedal, Jan Tomas

Omar tror foreldre vil slutte med å sende barna på koranskole i Somalia når kunnskapen om hva som skjer der blir kjent i det somaliske miljøet.

– Ingen foreldre vil ikke at barna sine skal oppleve slikt, sier han.

Omar mener likevel det er viktig med forebyggende arbeid i det somaliske miljøet for å få satt en stopper for dette.

– Jeg tror det er viktig at norske myndigheter samarbeider med somaliske organisasjoner for å forebygge at slik skjer, sier Omar.

UD: Minst fem nordmenn har vært på Gargaar

NRK har ikke lykkes i å komme i kontakt med skolens rektor, men en annen ansatt avviser via telefon at elevene utsettes for vold.

Utenriksdepartementet bekrefter at minst fem norske borgere har oppholdt seg på Gargaar, men de kjenner ikke til om noen av dem oppholder seg der nå.

Avsløringen om Gargaar kommer få måneder etter at NRK avdekket omfattende vold og mishandling på flere andre koranskoler i Somalia. Regjeringen kalte inn til hastemøte dagen etter avsløringene, og har foreslått flere tiltak. Minst tre av sakene ble anmeldt og etterforskes av politiet.