(Stavanger Aftenblad): Aftenbladet får opplyst at helseminister Bent Høie vil representere regjeringen under bisettelsen til Maren Ueland. Fra marokkanske myndigheter kommer både Marokkos ambassadør i Norge og generalkonsul.

Fra tidligere er det klart at Vamp-vokalisten Jan Ingvar Toft skal synge under bisettelsen, mens den islandske artisten Ásgeir Trausti Einarsson skal synge under minnestunden etterpå.