En skole i sorg minnes elev som omkom i tunnelulykken i Oslo

– Stemningen er veldig preget også i dag, men fra i morgen prøver vi å komme tilbake til en normal og forutsigbar skoledag, sier skolens rektor Merete Hansen til NTB.

Rektoren fremførte minneord under samlingen blant elevene på 10. trinn, mens assisterende rektor Mona Felumb Holmgren leste opp noe av det elevene selv har skrevet til gutten som omkom. Flere av elevene sang under minnestunden, og hver og én tente et lys.

Den omkomne gutten er født i 2003 og oppvokst i Drammen. De to andre jevnaldrende ungdommene, en 16 år gammel jente og en 15 år gammel gutt, er innlagt på Haukeland sykehus i Bergen med alvorlige skader, men ikke lenger livstruende.

– Dyp bekymring

Begge guttene var elever ved Ruseløkka skole i Oslo, mens jenta går på Børresen skole i Drammen.

– Jenta er elev hos oss, og vi er dypt bekymret over hennes situasjon. Vi har et sterkt håp om at hun vil klare seg, sier fungerende rektor Trine Hagberg ved Børresen skole til Drammens Tidende.

Hageberg opplyser at Drammen kommune har satt ned et kriseteam som skal støtte skolen i å ivareta elevene når de er tilbake på skolen etter endt vinterferie mandag.

Ved Ruseløkka skole blir elever med behov for samtaler ivaretatt av helsesøster og et kriseteam.

Etterforsker ulykken

Gutten omkom i en togtunnel på Filipstad i Oslo, der anlegget har en spenning på 15.000 volt. Med ham var den jevnaldrende gutten fra samme klasse og den 16 år gamle jenta fra Drammen.

Politiet etterforsker saken med stort trykk, ikke minst for å finne ut hvorfor tenåringene var inne i tunnelen. Men tirsdag ettermiddag hadde Oslo politidistrikt ikke kommet nærmere noe svar.

– Vi venter på at tilstanden til de to som ligger på sykehus, blir slik at vi kan avhøre dem, sier seksjonssjef Rune Skjold i Oslo politidistrikt til NTB.

I avhør vil de to ungdommene blant annet bli spurt om hvordan de kom i kontakt med det strømførende materiellet. Statens havarikommisjonen undersøkte tunnelen der ulykken skjedde tirsdag.

– Vi er på befaring for å undersøke om det er noe av sikkerhetsmessig karakter som ikke var på plass, og som kunne ha forhindret ulykken, sier avdelingsdirektør for jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon, Kurt Olsen til VG.

Lignende ulykke

I november 2002 omkom en 17 år gammel gutt i en lignende ulykke på en hensettingsplass for togsett på Filipstad.

Han hadde tagget vognsett som sto ute på oppstillingsplassen. 17-åringen omkom da han kom i kontakt med høyspent materiell på taket av et togsett.

Området der søndagens ulykke inntraff, er sperret av med gjerder.