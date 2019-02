Dagbladet: Politiet fant brennbar væske under justisministerens bil

Det var sist mandag at et tøystykke med flasker ble funnet, bundet fast med knute i en krok, under støtfangeren på bilen. Ifølge Dagbladets kilder har politiet funnet spor etter brennbar væske i flaskene.

Tøystykket med flaskene var festet til hengerfestet, men har trolig blitt pakket opp under eksosanlegget, slik at det ikke ble oppdaget. Politiet tror bilen sto et annet sted enn utenfor Waras hjem i Oslo da flaskene ble festet til den.

– Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å kommentere hvilke etterforskningsmessige skritt vi har tatt, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Han ønsker bare å bekrefte at etterforskningen av hendelsene rundt Wara pågår for fullt.

Hendelsen sist mandag var den tredje på rundt to måneder. I begynnelsen av desember fant justisministeren bilen og boligen tagget med hakekors og ordet «rasist», og det ble gjort funn som ga mistanke om at noen hadde forsøkt å tenne på bilen til familien Wara. Den 17. januar var det branntilløp i søppelkassa utenfor huset.

– Jeg konstaterer at vi er kommet til et punkt der det er blitt veldig ubehagelig. Jeg vil ikke spekulere i årsaker her. Det er opp til politiet å pågripe gjerningsmennene, sa statsråden til NTB etter den første hendelsen i desember i fjor.