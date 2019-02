Bombegruppen destruerte ufarlig pakke på Kjeller etter mistenkelig funn

Et rom i et lokale for røntgenundersøkelse av pakker ble evakuert etter funn av en pakke med mistenkelig innhold.

Politiet mistenkte at det kunne være eksplosiver i den og tilkalte bombegruppen for å ta seg av pakken.

Klokken 21.55 opplyste operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til Aftenposten at de fortsatt ventet på bombegruppen.

– Bombegruppen har fortsatt ikke meldt seg på stedet, saSandberg.

12 minutter senere meldte politiet på Twitter at pakken er undersøkt. Bombegruppen fant ut at den var ufarlig, men har destruert den.

Politiet er ferdig på stedet.

25 personer evakuerte seg selv

Til TV 2 sier han at det var en ansatt tok kontakt med politiet etter funn av en mistenkelig pakke og at det er hovedkontoret til TNT som er evakuert.

Transport- og leveringsfirmaet TNT Norge har i dag rundt 150 ansatte og 40 innleide sjåfører.

– 25 personer evakuerte seg selv før vi kom, men det var fra hele huset. Jeg vet ikke hvor mange av dem som jobbet på rommet med røntgenmaskinen, sier Sandberg.

Kjeller er et tettsted i Skedsmo kommune i Akershus.