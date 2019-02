– Vi har sendt flere patruljer for å se etter personen. Vi har ikke funnet han som har gjort det, og vi har ikke funnet noen som er skadd, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Dagbladet.

Politiet fikk melding om hendelsen like over midnatt.

Stokkli sier til avisen at politiet ser alvorlig på at folk skyter og sikter på andre, og at det derfor er sendt mye folk fra politiet til området.