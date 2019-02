Ifølge Verdens naturfond (WWF) ligger 25 av de 83 utvinningstillatelsene i særlig verdifulle og sårbare områder, blant annet ved Mørebankene og Tromsøflaket, melder NRK.

– Det er hensynsløst overfor naturen og viktige miljøverdier. Disse områdene er særlig sårbare om de blir utsatt for oljeulykker eller annen type påvirkning. Dette er elendig miljøpolitikk i 2019, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF.

– Bryter sin egen erklæring

Han peker på at i regjeringserklæringen står det at ingen oljeaktivitet skal skje på Mørebankene, som regnes som et av Norges viktigste fiskerifelt med et stort antall fiskearter og gode gyteplasser.

– Slik vi tolker det, er det grunnlag for å si at de bryter med sin egen regjeringserklæring når de tillater det så tett inn på områdene, mener Solhjell.

Uenig

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) er uenig. I en epost til NRK skriver han blant annet at tildelingene er gjort på bakgrunn av grundige avveininger og at det ikke tildeles nye tillatelser på Mørefeltene.

– Solhjell burde vite forskjellen på preposisjonene «på» og «ved», skriver Freiberg.

Tut og kjør

– Det er tut og kjør i oljepolitikken til regjeringen, selv ikke sårbare områder skal gå fri for oljeindustrien, sier Lars Haltbrekken, SVs representant i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– SV kommer til å ta saken opp i Stortinget og utfordre partiene på om de allerede nå forlater regjeringserklæringens fagre løfter, sier Haltbrekken til NTB.