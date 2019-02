UP vil la deg gjøre opp fartsboten på stedet

Utrykningspolitiet har så vidt begynt å skrive ut digitale forenklede forelegg, der prikkbelastning blir registrert umiddelbart og selve forelegget sendes rett til Altinn og til Statens innkrevingssentral.

I tillegg jobber politiets IT-folk med å forenkle foreleggsprosessen enda mer og åpne for umiddelbar betaling, melder TV 2.

– Vi ser for oss nye løsninger som betalingsløsninger slik at publikum kan bli ferdig med saken der og da, og gjøre opp for seg og bli ferdig, sier assisterende direktør Tormod Stien i Politiets IKT-tjenester. For to år siden sa sjefen for samme avdeling at det var fryktelig gammeldags at politibilene ikke var utstyrt med betalingsterminaler. Stien ser for seg noe mer moderne.

– Vi håper at Vipps kan være en av løsningene. Kanskje vi får til andre betalingsløsninger også.