Helikopter savnet i Hordaland

– Vi fikk melding fra politiet klokken 21.53 om at et helikopter på vei fra Røldal skisenter til Karmøy er savnet. Helikopteret lettet fra Røldal skisenter klokken 14.30. Det var venner og familie av de to om bord som kontaktet politiet, opplyser vakthavende redningsleder Johan Mannsåker ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG.

Avisen får bekreftet at det skal være en kvinne og en mann om bord, og at de pårørende er varslet.

Det pågår nå et stort søk etter helikopteret.

– Det pågår nå søk etter helikopteret med et Sea King redningshelikopter fra Sola. Vi har også sendt ut bakkemannskaper. Scooterpatruljer fra Røde Kors i Odda og Røldal deltar i søket. Personell fra Norske Redningshunder og Røldal skisenter deltar også i aksjonen, sier Mannsåker til VG.

Det er satt igang sporing av mobiltelefonene til de to personene, som har gitt treff på en basestasjon i nærheten av Seljestad klokken 15.56 søndag.

Søket er derfor fokusert på området rett nord for skisenteret, mellom Seljestad og Røldal, opplyser Mannsåker overfor VG.

