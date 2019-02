– Helikopteret er funnet havarert 2,5 kilometer rett nord for skisenteret i Røldal. Røde Kors er på vei med snøscootere. I tillegg flys Hordaland alpine redningsgruppe inn fra Bergen. Situasjonen for de to som var om bord er uavklart, sier redningsleder Johan Mannsåker ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til Aftenposten klokken 04.30.

Operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt har nå overtatt styringen av redningsarbeidet:

– Meldingen fra helikopteret som fant havaristen var at dette ikke hadde vært noen kontrollert landing. Nå vurderer vi hvordan mannskapene best skal ta seg frem til området, opplyser Algrøy ved 04.45-tiden.

Siden helikopteret ligger i en fjellside er det vanskelig for redningsmannskapene å ta seg frem på bakken.

Et redningshelikopter fra Florø er på vei med fjellklatrere som kan ta seg ned til havaristen.

Operasjonslederen håper situasjonen vil være avklart ved 7-tiden mandag morgen.

Savnet søndag kveld

Politiet fikk klokken 21.53 melding om at et helikopter med en mann og en kvinne om bord på vei fra Røldal skisenter til Karmøy er savnet. Hovedredningssentralen Sør-Norge satte straks igang søk etter helikopteret.

Det var venner og familie av de to om bord som kontaktet politiet.

Det var VG som først meldte om saken.

AP/ NTB scanpix

Helikopteret, som er av typen Robinson 44, var på vei til Karmøy kl. 15.20. De pårørende er varslet.

Kl0308 melder redningshelikopter Sola funn av savnet helikopter i ulent terreng. Tilstand til innvolverte uavklart. Videre arbeid på skadested koordineres nå av Lokal redningssentral Vest. Bistand fra Røde Kors, Norske Alpine redningsgruppe Hordaland og redningshelikopter Florø. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) February 18, 2019

kl0245 - søket etter helikopteret pågår med full styrke med redningshelikopter og bakkemannskaper. Gode søksforhold, men utfordrende terreng i mørket. Planlegges for utvidelse av søket ved dagslys hvis ikke funn i løpet av natta. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) February 18, 2019

Norske redningshunder

Stort søk på fjellet

Det ble satt i gang en større leteaksjon søndag kveld. Norske Alpine redningsgruppe Hordaland og redningshelikopter Florø ble også satt inn natt til mandag.

Sporing av mobiltelefonene til de to personene ga treff på en basestasjon i nærheten av Seljestad klokken 15.56 søndag.

Søket er derfor fokusert på området rett nord for skisenteret, mellom Seljestad og Røldal.

Det var også her helikopteret ble funnet.

– Vi vet ikke hva som har skjedd, om de har landet i dårlig vær eller om de er i et område med dårlig mobildekning. Vi prøver å snevre oss inn, sier redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Johan Mannsåker til Bergens Tidende ved midnatt.

Mannsåker sier at de søker primært mellom Røldal og Seljestad, og at de ikke tror at helikopteret har kommet seg ut av dette området.

– Det er vanskelig søksområde, men været i området er brukbart, sier Mannsåker.

Han opplyser at det var kontakt mellom de to personene og bekjente av dem cirka ti minutter etter at helikopteret lettet fra bakken.

– Venner av de to i helikopteret fikk en SMS fra personene i helikopteret. De sa at de var i luften. Etter det har det ikke vært kontakt, sier Mannsåker til bt.no.

Ber om tips

Også bakkemannskaper fra Røde Kors og Rødal skisenter deltar i søket etter mannen og kvinnen. Mannsåker har ikke alder på personene.

Roger Lynghammer, som leder bakkemannskapene fra Røde Kors, opplyser til Bergens Tidende at fem snøscootere fra Røldal Røde Kors deltar i søket. I tillegg er tre patruljer på vei fra Seljestad.

Vest politidistrikt opplyser overfor NTB at de er involvert i søket. De opplyser at Hovedredningssentralen som koordinerer søket med bistand fra politidistriktet.

– Opplysninger om observasjoner eller lyd av helikopteret etter kl. 14.30 i røldalsområdet kan ringes inn til Vest politidistrikt på tlf. 2800, skriver politidistriktet på Twitter.

#Røldal Helikopter med to personer tok av frå Røldal skisenter ca kl 1430 i dag og skulle til Karmøy. Helikopteret er ikkje komen fram og det er sett i gang søk. Hovedredningssentralen koordinerar søket med bistand frå Vest politidistrikt. Pressehenvendelsar kan rettast til HRS. — Vest politidistrikt (@politivest) February 17, 2019

Aftenposten kommer tilbake med mer.