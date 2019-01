– Om dette kalles fair play-regler, vet ikke jeg, sier en amper Eirik Jensen i et intervju med pressen i gangen på Oslo tinghus.

Like før klokken 14.30 ble det klart at de tre fagdommerne i lagmannsretten valgte å tilsidesette juryens avgjørelse. De ti jurymedlemmene i ankesaken frifant den tidligere politioverbetjenten Eirik Jensen for medvirkning til narkotikasmugling, men mente han var skyldig i grov korrupsjon.

Juryen, lagdommerne og Elden

En tilsidesettelse betyr at saken skal behandles en gang til, i Borgarting, med to fagdommere og fem legdommere.

Men før det ble avgjort, sa advokat John Chr. Elden at han på vegne av Jensen ville anke lagdommernes tilsidesettelse av juryens kjennelse inn for Høyesterett.

Dermed må først Høyesterett ta stilling til Jensens anke, før det kan bli aktuelt å beramme en ny rettssak.

I intervjuet etter avgjørelsen uttrykker Jensen misnøye overfor dommerens avgjørelse.

– Dommernes tilsidesettelse er å spytte på juryen, for å si det på enkelt norsk, tordner han.

– Prinsippet er at du skal dømmes av dine likemenn. Denne gangen gjorde de det på en samvittighetsfull måte. Når du får en tilsidesettelse, er det uforståelig for meg. Det er klart jeg reagerer, legger han til.

Jensens samboer, Ragna Lise Vikre, reagerte på situasjonen og forsøkte flere ganger å trekke kjæresten vekk fra presseoppbudet.

– Dette er forferdelig. Det er jo rett og slett en sorg, sa hun.

– Hva skal en si? Jeg er jo skuffet. Dette er vel blitt en prestisjesak, sa Jensen foran pressen.

- Lite verdig sorti

John Chr. Elden har følgende kommentar:

– Svært overraskende, veldig spesielt og en lite verdig sorti av juryordningen, sier Eirik Jensens forsvarer, advokat John Chr. Elden til NTB.

– Det er svært overraskende at fagdommerne ikke kan godta juryen som har sittet i seks dager og vurdert dette grundig.

Det var Eldens umiddelbare kommentar etter at juryens kjennelse om at Jensen er uskyldig i medvirkning til import av hasj ble satt til side av fagdommerne i Borgarting lagmannsrett mandag.